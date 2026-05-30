Cártel de Sinaloa juega su futuro en EU: ¿Cuándo son audiencias del ‘Mayo’, Los Chapitos y Gerardo Mérida?

'El Mayo' y Los Chapitos esperan sus audiencias de sentencia en Estados Unidos; esto sabemos de sus casos.

El cerco contra el Cártel de Sinaloa se cierra, y en Estados Unidos la persecución de una de las mayores organizaciones del narcotráfico ha entrado en una fase marcada por las próximas audiencias de ‘El Mayo’ Zambada y los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, Los Chapitos.

Desde la llegada de Donald Trump al poder y la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, los embates a la organización fundada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán no han cesado. Tan solo en un año, México ha extraditado a 96 líderes del narco a Estados Unidos y ha enviado a 92 criminales más, según datos revelados por la Embajada de EU en México.

Esta estrategia no se ha limitado únicamente a los líderes criminales, también se ha extendido hasta al Gobierno de Sinaloa, donde 10 exfuncionarios y funcionarios, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, enfrentan una acusación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La combinación de extradiciones y procesos judiciales en cortes estadounidenses refleja una ofensiva que busca debilitar al cártel en varios frentes. Las próximas audiencias serán clave para definir el rumbo de la organización criminal y el futuro de sus principales cabecillas.

El ‘Mayo’ Zambada enfrenta una sentencia de cadena perpetua

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, espera sentencia en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn, el mismo penal donde están recluidos el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros capos mexicanos como Rafael Caro Quintero y Vicente Carillo Fuentes ‘El Viceroy’.

‘El Mayo’ fue detenido el 25 de julio de 2024, en circunstancias aún poco claras, luego que presuntamente fue traicionado por Los Chapitos, quienes lo habría secuestrado y trasladado en una avioneta hacia Nuevo México, donde agentes estadounidenses ya lo esperaban para arrestarlo.

Tras declararse culpable de cargos de narcotráfico y delincuencia organizada en agosto de 2025, su sentencia ha sido aplazada varias veces y ahora está programada para el 20 de julio de 2026 en la Corte Federal de Brooklyn.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, solicitó en diciembre de 2025 más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente y citó la “violencia e inestabilidad” en México como factores que le dificultaban ese trabajo.

Por los dos cargos que se le imputan, uno por lavado de dinero y otro por uso de armas de fuego, Zambada enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua.

'El Mayo' Zambada libró ser condenado a pena de muerte en EU por su participación en el tráfico de drogas a ese país. (Fotoarte: El Fianciero Crédito: Shutterestock / Cuartoscuro)

Los Chapitos: los hermanos Guzmán que colaboran con EU

Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, y Joaquín Guzmán López ‘El Güero’, dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, también enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico y crimen organizado.

Ambos se declararon culpables y sus audiencias de sentencia han sido aplazadas varias veces: Ovidio tiene nueva fecha para el 27 de julio de 2026 en Chicago, mientras que Joaquín comparecerá el 31 de agosto de 2026 en Illinois.

Ovidio fue detenido en Culiacán el 5 de enero de 2023, en un operativo que provocó el llamado ‘Culiacanazo 2.0’. Después fue extraditado a Estados Unidos, el 15 de septiembre de ese mismo año.

Se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales graves, incluyendo conspiración para distribuir drogas (cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana); crimen organizado bajo la Ley RICO; uso de armas de fuego en relación con narcotráfico, y lavado de dinero.

‘El Ratón’ aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses y pagar 80 millones de dólares en restitución, lo que podría reducir su condena.

Joaquín, por otro lado, fue arrestado junto a ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, en un episodio que desató tensiones internas en el Cártel de Sinaloa.

Se declaró culpable en diciembre de 2025 de conspiración de narcotráfico y crimen organizado, además de admitir su participación en el “secuestro” de ‘El Mayo’ Zambada para entregarlo a las autoridades.

Actualmente, permanece bajo custodia federal en Estados Unidos, a la espera de que se defina su condena, la cual podría alcanzar la cadena perpetua.

Gerardo Mérida: el exsecretario de Seguridad de Sinaloa acusado de proteger a Los Chapitos

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y general retirado, también enfrentará la justicia estadounidense por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Se entregó voluntariamente el pasado 11 de mayo en Arizona y actualmente está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su primera audiencia formal está fijada para el 1 de junio de 2026 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El pasado 11 de mayo, Mérida Sánchez cruzó la garita de Nogales, Arizona, y se entregó al Servicio de Alguaciles de EU, después de que el Departamento de Justica lo incluyera en una acusación federal junto con otros nueve funcionarios y exservidores públicos sinaloenses.

Estados Unidos lo acusa de:

Conspiración para la importación de narcóticos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer dispositivos destructivos.

Además, se le señala de haber recibido sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como el actual líder de Los Chapitos, a cambio de protección institucional y filtración de información sobre operativos.

La corte le asignó a la abogada Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal del mismo distrito, quien evaluará si Mérida Sánchez busca un acuerdo de culpabilidad a cambio de cooperación.

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Gerardo Mérida Sánchez tendrá su segunda audiencia en EU. Por ahora se desconoce quién lo defenderá. (Cuartoscuro)

Sobrino de ‘El Chapo’ enfrenta extradición por narcotráfico en EU

Mientras estas audiencias están próximas a celebrarse, los gobiernos de Estados Unidos y México continúan sumando golpes al Cártel de Sinaloa.

Tal es el caso del sobrino de ‘El Chapo’, identificado como Isaí ‘N’, capturado el pasado 26 de mayo en Nogales, Sonora, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y de la Secretaría de la Marina (Semar).

Se encuentra está recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, y enfrenta cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. además de una orden de extradición a Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad afirmó que el detenido era un “operador logístico de un grupo delictivo encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica”.

sobrino del chapo guzmán

Con información de EFE.