Gobierno de Sheinbaum intensifica envío de capos y criminales a EU; van 178 en menos de dos años

En la imagen, Rafael Caro Quintero, quien fue entregado a EU por el gobierno de Sheinbaum (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha extraditado a Estados Unidos a 86 personas, que se suman a las 92 expulsadas al país vecino del norte, donde eran requeridos por delitos asociados a la delincuencia organizada y narcotráfico.

De acuerdo con un recuento realizado por este diario, basado en información pública de la Fiscalía General de la República, desde el 2 de octubre de 2024 se inició con la entrega de personas acusadas en distintas Cortes de Estados Unidos.

Aquella ocasión se envió a Francisco “N”, un mexicano detenido en Baja California y requerido en una Corte de San Diego, California, por los delitos de homicidio y crueldad hacia un menor al infringir lesiones.

Ello porque el imputado, en marzo de 2020, privó de la vida a su expareja con un cuchillo, frente a sus dos hijas menores de edad.

Según el recuento, durante el año 2024 fueron entregados en extradición a Estados Unidos un total de 12 personas; mientras que el año pasado, 71 personas, y en lo que va de 2026 son tres casos.

Los delitos más comunes son lavado de dinero, homicidios, contra la salud y sexuales.

A estos casos de extradición se suman los tres paquetes de entregas de criminales de alta peligrosidad, quienes estaban detenidos en prisiones mexicanas.

En algunas de esas 92 entregas los implicados habían tramitado juicios de amparo contra la orden de extradición. Pero, sin importar que los juicios estaban aún en curso, el gobierno de Sheinbaum Pardo decidió expulsar a dichas personas y entregarlas al gobierno de Estados Unidos para ser enjuiciadas en aquel país.

Una primera entrega ocurrió el 27 febrero de 2025, cuando fueron enviados 29 integrantes de los cárteles mexicanos; el 12 de agosto de ese mismo año ocurrió la segunda entrega, en la que hubo 26 criminales, y el 20 de enero pasado fue la tercera entrega, esta incluyó a 37 delincuentes.

Entre las personas que integraron esos paquetes de expulsados está Rafael Caro Quintero, histórico líder del narcotráfico en México y señalado en Estados Unidos de ser uno de los principales responsables del secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena.

También fueron entregados Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, hermano de Amado Carrillo; Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, y otros integrantes de los cárteles Beltrán Leyva, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa; del Noreste y Los Zetas.