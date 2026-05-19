¿Y la reforma electoral? Monreal organiza intercambio de estampas del mundial en Diputados

El coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó este martes que habló con la consejera jurídica Luisa Alcalde sobre que la iniciativa de reforma electoral para hacer cambios en la fecha de la elección judicial, la cual llegará al Congreso esta misma semana.

“Nos adelantaron, hablé con Luisa Alcalde, de que podría llegar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral el próximo miércoles, mañana por la tarde o incluso el jueves, a la Permanente. En total, me dicen, va a contener 8 o 9 artículos propuestos a modificar, 9 artículos de la Constitución. Pero también tenemos que revisar los 10 artículos que están proponiendo modificar un grupo de legisladores en una iniciativa que se presentó hace un mes”, apuntó en un mensaje a medios de comunicación.

Monreal explicó que ambas iniciativas para modificar la reforma electoral deben ser revisadas para acomodarlas y discutirlas en el Pleno.

Asimismo, destacó que la Comisión Permanente enviará la iniciativa de reforma electoral directamente a la comisión de Puntos Constitucionales de diputados. Luego, dicha comisión sesionará y se enviará el dictamen a Pleno y, el próximo martes, el Pleno de la Permanente lo revisará.

Monreal se refirió así a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para mover la elección judicial de 2027 hasta el 2028.

El lunes 18 de mayo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, presentó los puntos de la propuesta de reforma para aplazar la elección judicial a 2028. Se plantea simplificar las boletas electorales y reducir el número de candidatos y candidatas a los cargos judiciales federales y locales.

Tanto Sheinbaum como Alcalde apuntaron que la propuesta de mover las elecciones judiciales es para facilitar la votación que habrá en las elecciones intermedias de 2027, cuando la población elegirá a nuevos gobernadores y gobernadoras en varios estados.

Monreal organiza intercambio de estampas del Mundial 2026

Mientras tanto, hace dos días, Ricardo Monreal propuso un evento para el próximo 22 de mayo en la Cámara de Diputados, donde llamó a las y los aficionados del futbol a intercambiar estampas del álbum oficial del Mundial 2026, de Panini.

Para completar el álbum Panini del Mundial 2026, fans deben buscar los sobres con estampas de jugadores de las 48 selecciones clasificadas a este torneo, cuyo partido inaugural se llevará a cabo en México.

El álbum del Mundial 2026 y los sobres con estampitas se encuentran a la venta en tiendas oficiales de Panini, así como en su sitio web. Además pueden ser conseguidas en puestos de periódicos. Además del intercambio de estampas mundialistas que realizará Monreal, en la Ciudad de México los coleccionistas se organizan para hacer trueques frente a Bellas Artes y en otros lugares. También la cuenta de Instagram Ternufood tiene eventos especiales.