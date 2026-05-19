¿Quién es Sarah Krissoff, la abogada de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

La abogada Sarah Krissoff será la encargada de la defensa de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya tiene abogada rumbo a su próxima audiencia en Estados Unidos el próximo 1 de junio.

Su defensora será Sarah Krissoff quien se encargará de asesorar al exfuncionario por las acusaciones debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sarah Krissoff es una reconocida abogada en Nueva York que previamente ejerció en la misma corte donde se va a juzgar a Mérida. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

Entre 2008 y 2011 trabajó como fiscal federal conjunta del distrito sur de Nueva York, considerada como una de las fiscalías más importantes de Estados Unidos.

¿Qué casos ha llevado Sarah Krissoff?

Como parte de su trayectoria, Sarah Krisoff ha encabezado investigaciones relacionadas con fraude financiero, lavado de dinero, crimen organizado, delitos cibernéticos y corrupción en el sector salud.

Durante 2015, colaboró en la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Washington D.C.

En 2017 fue reconocida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y le entregaron el premio al Servicio Excepcional del Fiscal General.

Desde 2021 forma parte de la firma legal Cozen O´Connor. Ahora, Krissoff será la responsable de coordinar la defensa de Gerardo Mérida.

¿Qué sabemos de la defensa de Gerardo Mérida en EU, exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

Gerardo Mérida rechazó contratar una defensa privada, por lo que el tribunal le asignó a Sara Krissoff como su representación legal.

La defensora forma parte del esquema de abogados externos autorizados para casos federales complejos.

Lo anterior, debido a que el caso fue catalogado como de alta complejidad debido al volumen de evidencia y a la gravedad de las acusaciones.

Según el formulario de la primera audiencia, la Corte para el Distrito Sur de Nueva York fijó una nueva vista para Mérida dentro de dos semanas.

El exsecretario de Seguridad fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y el 15 de mayo fue presentado ante el tribunal de Nueva York.

En la primera vista, Mérida se declaró no culpable de los cargos que pesan sobre él: conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para el exfuncionario mexicano.

Además, este documento revela que el tribunal le asignó una abogada de oficio porque Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acreditó no tener el dinero suficiente en una declaración jurada financiera.

*Con información de EFE