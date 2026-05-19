¡Que suene el ska en el Edomex! ¿Dónde y cuándo es el concierto gratis de Panteón Rococó?

Panteón Rococó se presentará gratis en el Festival Ecos de Oriente como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz. (Foto: Cuartoscuro.com).

Por la mañana yo me levanto... ¡al concierto de Panteón Rococó! El ska volverá a sonar con fuerza en el Estado de México con un show de una de las agrupaciones más vibrantes de la escena nacional.

El concierto gratis forma parte del Festival Ecos de Oriente, integrado al Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

Hace unos años, en 2023, la banda originaria de la alcaldía Gustavo A. Madero (CDMX) ilusionó a sus fans con la posibilidad de un show en el Zócalo capitalino, "ojalá se haga en algún momento“, dijo Dr. Shenka, vocalista del grupo.

Mientras seguimos esperando que suceda, el Edomex se lleva el privilegio de escuchar en vivo temas como ‘La Carencia’, ‘Vendedora de Caricias’, ‘Arréglame el Alma’ y ‘Esta Noche’.

El concierto de Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín se realizará el próximo 30 de mayo con entrada libre. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Concierto gratis de Panteón Rococó: Fecha, horario y sede

El espectáculo es el 30 de mayo de 2026 en el Deportivo Ciudad Jardín, ubicado en el Estado de México, y comienza las 20:30 horas. La entrada es completamente libre para el público.

El comunicado de Ocesa describe el concierto como “una auténtica fiesta colectiva donde miles de asistentes podrán cantar y bailar”.

Fecha: 30 de mayo

30 de mayo Lugar: Deportivo Ciudad Jardín, Estado de México

Deportivo Ciudad Jardín, Estado de México Hora: 20:30 horas

20:30 horas Entrada: Libre

Desde su nacimiento en 1995, Panteón Rococó construyó una trayectoria ligada al ska, el rock y los mensajes sociales que conectaron con distintas generaciones en México y otros países.

La agrupación comenzó tocando en espacios pequeños, incluida una fiesta familiar realizada el 27 de marzo de ese año, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los proyectos más sólidos de la música mexicana contemporánea.

Integrada por ocho músicos, la banda consolidó una propuesta marcada por la energía en vivo, letras de corte social y una identidad que mezcló rebeldía, empatía y ritmos latinos. A lo largo de tres décadas lanzaron 10 producciones discográficas y realizaron más de 25 giras internacionales por Europa y Estados Unidos, consolidando una base de seguidores fuera de México.

En 2025, el grupo celebró 30 años de carrera con el espectáculo Sonido Rococó, un recorrido por las canciones que marcaron distintas etapas de su historia musical. Además, la banda mantiene actividad con nueva música como ‘Cha-Cha Love’, sencillo de su décimo álbum de estudio, tema que conserva el estilo que ha caracterizado la voz de Dr. Shenka y el sonido de la agrupación desde sus inicios.

Con 30 años de trayectoria, Panteón Rococó llegará al Estado de México con un repertorio de clásicos del ska mexicano. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué es el Festival Ecos de Oriente?

El Festival Ecos de Oriente es parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa promovisa por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México “para acercar el entretenimiento, la música y las expresiones culturales a todas las comunidades del país”, explica el comunicado de Ocesa.

La estrategia cultural también contempla descentralizar los grandes espectáculos, por ejemplo, como con el concierto de Martin Garrix en Veracruz.