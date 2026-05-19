GM ensamblará el auto favorito de Sheinbaum en México: Moverá producción del Aveo a planta en Coahuila

El anuncio de General Motors de producir más componentes para sus autos en nuestro país forma parte del Plan México.

El auto favorito de la presidenta Claudia Sheinbaum ahora tendrá el sello ‘Hecho en México’. General Motors anunció que el Chevrolet Aveo será armado en la planta de Ramos Arizpe, en Coahuila, como parte de los avances del Plan México.

“A partir de 2027, tendremos el ensamble de unidades para el mercado nacional para alcanzar 80 mil autos hacia 2030″, reveló Francisco Garza, CEO de General Motors en México, este martes 19 de mayo.

El directivo mencionó que los modelos que serán ensamblados en México serán el Groove y el Aveo. “Sé que es el favorito de la Presidencia de la República y actualmente el vehículo más vendido en el mercado mexicano”, añadió.

“Este es un proyecto concebido en México para México, que fortalece la producción nacional y contribuye a reducir la dependencia del exterior (...) Es una prueba de que el Plan México funciona”, remarcó.

Francisco Garza destacó que la expansión de operaciones de General Motors en Méxic busca fortalecer su capacidad instalada; reducir la dependencia de importaciones, y elevar el contenido manufacturero nacional.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, felicitó a General Motors por trasladar la producción del Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo a nuestro país, modelos que actualmente son importados desde Asia.

“Porque era más barato hacerlo en otro lado, hay que reconocerles de invertir por ahora mil millones de dólares más lo que venga y producir en México vamos a empezar a ver más y más partes, componentes hechos en nuestro país”, comentó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su Chevrolet Aveo?

La presidenta de México contó que usa este modelo de auto desde sus tiempos como académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Sigo teniendo mi Aveo, siempre he pensado que el auto compacto es el que genera menos emisiones”, declaró.

General Motors cuenta con cuatro plantas en México donde produce vehículos ligeros, camionetas y motores:

Ramos Arizpe, Coahuila.

Silao, Guanajuato.

San Luis Potosí capital.

Toluca, Estado de México.

La planta de GM en Ramos Arizpe sufrió un recorte de personal tras la liquidación de 900 trabajadores. “Realizaremos la transición de su operación a un turno para alinear la producción de vehículos eléctricos con una menor demanda de los clientes”, reportó la empresa en enero pasado.

Ese anunció ocurrió después de que Francisco Garza anunció una inversión de la automotriz estadounidense por mil millones de dólares para los próximos dos años. “Continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica“, dijo en un comunicado.

General Motors es una de las marcas con mayores ventas en México. El Inegi reportó que de los 118 mil 859 autos vendidos en abril, 13.2 por ciento fueron de la empresa estadounidense.

Con información de Christopher Calderón