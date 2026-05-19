Actinver y Morningstar relanzan SMARTRC para impulsar inversión inteligente en acciones mexicanas

En un entorno donde los inversionistas mexicanos buscan estrategias más sofisticadas y eficientes para participar en el mercado accionario local, Actinver y Morningstar anunciaron el relanzamiento de SMARTRC, un ETF enfocado en acciones mexicanas que integra una metodología multifactor basada en criterios de valor, crecimiento y calidad.

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El anuncio se llevó a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores, donde directivos de ambas firmas encabezaron el tradicional campanazo de apertura para marcar una nueva etapa del instrumento, ahora rediseñado bajo tendencias globales de inversión conocidas como smart beta.

El ETF replica el índice Morningstar Mexico Quality Value Index, desarrollado de manera conjunta entre Morningstar Indexes y Actinver. Su metodología combina variables fundamentales de las emisoras —como valuación, crecimiento y solidez financiera— con técnicas de optimización de portafolio, buscando mejorar el perfil riesgo-rendimiento en horizontes de largo plazo.

Campanazo de salida BMV.

David Galarza, CEO de Operadora Actinver y Actinver Asset Management, señaló que esta renovación representa una evolución natural del producto y responde a la demanda de vehículos de inversión más robustos para el mercado local.

“SMARTRC no solo amplía su alcance, también incorpora una metodología diseñada para optimizar la exposición al mercado mexicano con disciplina y fundamentos sólidos”, afirmó.

Además de los cambios en la estrategia del fondo, el ETF contempla una reducción significativa en las comisiones de administración, un elemento que, de acuerdo con la firma, fortalecerá su competitividad frente a otras opciones disponibles en el mercado.

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Para Morningstar, esta alianza también representa un paso estratégico en América Latina. Alejandro Ritch, director regional de la firma, destacó que se trata del primer producto mexicano en el que la compañía participa directamente en la construcción del índice.

“Combinamos nuestra experiencia global en diseño de índices con el conocimiento local de Actinver para ofrecer una alternativa más transparente y alineada con las necesidades de los inversionistas en México”, comentó.

El relanzamiento ocurre en un momento en el que el mercado mexicano aún cuenta con una oferta limitada de ETFs multifactor enfocados en renta variable local, a diferencia de mercados desarrollados donde las estrategias smart beta han ganado relevancia como punto intermedio entre la gestión activa y la inversión pasiva tradicional.

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Especialistas del sector consideran que este tipo de instrumentos facilita la construcción de portafolios más diversificados y eficientes a través de un solo vehículo, ofreciendo ventajas como liquidez diaria, transparencia y menores costos operativos.

Desde la BMV, el movimiento fue interpretado como una señal positiva para la evolución del mercado de capitales en México. Jorge Alegría, director general del grupo bursátil, afirmó que la innovación financiera es clave para ampliar las alternativas dirigidas tanto a inversionistas institucionales como patrimoniales.

En entrevista con El Financiero, Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver, explicó que el lanzamiento de nuevos productos forma parte de una estrategia integral enfocada no solo en innovar, sino también en acercar herramientas financieras más sofisticadas al inversionista común.

El directivo destacó que uno de los principales retos es comunicar de forma clara cómo funcionan estos instrumentos y cuáles son sus beneficios, apoyándose tanto en plataformas digitales como en una red de asesores que permita democratizar el acceso a productos diferenciados. Añadió que hacia adelante será fundamental reforzar la comunicación y la educación financiera para generar mayor confianza y visibilidad entre el público.

Asimismo, hizo un llamado a los inversionistas a tomar decisiones informadas y evitar dejarse llevar únicamente por los mayores rendimientos. Subrayó la importancia de evaluar comisiones, riesgos, condiciones y sostenibilidad de los productos en el largo plazo, especialmente en un entorno de tasas de interés más bajas tras dos años de elevados retornos.

En ese sentido, recomendó que los ahorradores dediquen tiempo a investigar, comparar alternativas y resolver dudas antes de invertir su patrimonio, con el objetivo de construir estrategias financieras sólidas y alineadas con su perfil de riesgo y horizonte de inversión.

Con este movimiento, Actinver y Morningstar buscan posicionar a SMARTRC como una alternativa para quienes desean participar en el mercado accionario mexicano mediante una estrategia basada en fundamentales y optimización de portafolio, en un contexto donde la demanda por soluciones de inversión más sofisticadas continúa creciendo.