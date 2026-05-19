¿Cómo hacer el arroz? Los tips del chef Poncho Cadena, de ‘MasterChef’, para que quede perfecto

Durante la cocción, los chefs recomiendan agregar una taza y media de agua, aunque la medida puede variar. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

El arroz es una guarnición que combina con todo: milanesas de res, caldo de pollo, mole, con un huevo estrellado e incluso con una pieza de plátano; sin embargo, prepararlo y lograr que quede esponjoso es todo un reto.

Si no se realiza correctamente, al final de la cocción puede quedar batido, apelmazado o pegarse al fondo de la olla, problemas que todos hemos experimentado, pero que pueden resolverse con técnicas sencillas, de acuerdo con el chef Poncho Cadena.

El juez de MasterChef 24/7 ha compartido consejos, ya que algunos participantes de ediciones pasadas del reality show han tenido problemas para lograr un arroz perfecto; bien dicen que “hasta al mejor cocinero se le va un tomate entero”.

El arroz se debe sofreír muy bien antes de que se le agregue el agua. (Foto: Pixabay)

¿Cómo se hace el arroz paso a paso? Las claves para que quede perfecto

En 2024, el locutor Rafa Balderrama fue uno de los participantes de MasterChef Celebrity y aunque su platillo no estaba mal, el arroz no fue el complemento estrella, por lo cual el dueño del restaurante La Leche le dio algunos tips, mismos que repitió en un video compartido en redes sociales.

El chef explicó que el primer paso es acitronar un poco de cebolla y luego colocar el arroz para sofreírlo: “Cuando esté la cebolla bien traslúcida, hay que agregar el grano y dejar que quede con la misma transparencia”, explicó.

Una vez que el arroz esté listo, se debe añadir el líquido con el cual se hará la cocción, ya sea caldo de pollo, agua, concentrado de tomate o cualquier otro ingrediente con el que se desee preparar.

¿Cuántas tazas de agua por una taza de arroz?

Una de las preguntas más frecuentes al hacer arroz es cuánta agua se debe usar: la cantidad es clave, ya que así se asegura una buena cocción y se evita que los granos se peguen o se batan.

Al respecto, el chef chileno Heinz Wurth, gastrónomo dedicado a compartir contenido sobre ciencia y cocina, explica que la proporción suele ser una medida y media de agua por cada medida de arroz, si buscas que los granos queden separados.

¡Ojo! Esto es importante: el recipiente con el que mides el arroz es el mismo que debes usar para calcular el agua. Es decir, si utilizas un cuenco, una taza o un vaso para medir el arroz, entonces deberás añadir un cuenco, una taza o un vaso y medio de agua.

Poncho Cadena aseguró que el arroz se debe cocer a fuego lento. [Fotografía. Cuartoscuro]

Aunque, como en todo, a veces la cantidad depende: “Todos los resultados pueden variar, ya que dependen principalmente de tu olla y el tipo de fuego: el arroz debe absorber agua para que tenga cocción y, debido al calor, esta se evapora; por lo tanto, depende de cuán hermética sea tu olla”, explica el chef.

Es así que no se trata de una regla inamovible: “A veces es taza y media, y a veces dos, depende”, señala. Eso sí, Poncho Cadena explica que luego de agregar el agua, debes dejarlo a fuego lento.

¡Ponle mantequilla! El paso final para que quede perfecto

El dueño de Carbón Cabrón—restaurante mencionado por la Guía Michelin— explica que al finalizar la cocción también hay trucos para mejorar el aspecto del platillo.

“Siempre es importante que, cuando está el arroz listo, para ayudarle a separar un poquito los granos, hacer una técnica que es el pilaf: con un tenedor rasgamos, dejamos que se vayan separando los granos”, explica.

Debes hacerlo de forma delicada para no batir la preparación. Al finalizar, añade un ingrediente más: “Ponemos un poquito de mantequilla y va a ayudar a que los granos se separen, quede rico, se infle y te quede un arroz perfecto siempre, ya sea hervido, al horno o como tú quieras”, señala.

¿Qué tan sano es comer arroz?

Healthline explica que existen diferentes tipos de arroz, pero resulta más saludable consumir arroz integral, ya que contiene todas las partes del grano, incluyendo el salvado fibroso, el germen nutritivo y el endospermo rico en carbohidratos.

El portal especializado indica que estas son las partes más nutritivas del arroz, debido a que incluso pueden aportar antioxidantes al organismo, como los flavonoides apigenina, quercetina y luteolina.

El arroz integral también tiene un poco más de fibra que el blanco —ya que este se procesa para eliminar la capa exterior con el salvado y el germen—, lo que posiblemente favorece la digestión.

A pesar de que el arroz cuenta con ciertos nutrientes, Medical News Today explica que su consumo debe ser moderado, ya que sigue siendo una fuente de carbohidratos que puede elevar los niveles de glucosa en sangre.