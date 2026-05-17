¿Quiénes son los participantes de ‘MasterChef 24/7′? Lista completa de cocineros en la nueva temporada

La lista de participantes de 'MasterChef 24/7' se definió durante el estreno del reality. (Foto: ChatGPT/MasterChef)

El estreno de MasterChef 24/7 arrancó con un reto decisivo para los aspirantes, quienes tuvieron que demostrar sus habilidades culinarias desde el primer momento para asegurar un lugar dentro de la competencia.

En el primer programa, 30 cocineros ingresaron a la cocina más famosa de México y fueron divididos en tres grupos de 10 personas. Ahí enfrentaron una prueba inmediata: preparar su mejor platillo para convencer a los jueces y quedarse con uno de los mandiles blancos.

El primer participante confirmado de MasterChef 24/7 de esta edición fue Julio Vázquez, influencer que obtuvo su lugar luego de ganar el reto especial para creadores digitales, donde aprendieron distintas recetas junto a los chefs maestros.

Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera regresaron como jueces para 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

¿Cómo eligieron a los participantes de ‘MasterChef 24/7’?

Durante el estreno, los aspirantes tuvieron apenas 20 minutos para cocinar una receta con la que intentaron impresionar al chef Adrián Herrera y al resto de los jueces.

Después del tiempo límite, probaron los platillos en vivo y compartieron sus primeras impresiones antes de entregar uno a uno los mandiles blancos.

En una primera ronda fueron seleccionados cuatro participantes, mientras que uno quedó eliminado. Más adelante, cinco concursantes fueron apartados debido a que no tuvieron el mejor desempeño, aunque recibieron una oportunidad adicional para intentar permanecer en la competencia.

Esta dinámica de MasterChef 24/7 se repitió hasta conformar la lista de 22 concursantes para la temporada.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘MasterChef 24/7’?

Además de Julio Vázquez, otros concursantes lograron asegurar su lugar dentro del reality culinario, que tiene un total de 22 participantes.

Ricardo Hernández (ganadero): “Yo represento a todos los campesinos ganadors que no tuvieron oportunidad de hablar ante una cámara, yo soy migrante a Estados Unidos, pero regreso a México para cumplir mi sueño”.

María del Carmen Ramos ‘Molly’ (manicurista): “Muchas gracias, vengo de una familia muy grande y ahí no importa tanto cómo servir el plato, sino darles de comer rápido”.

Javier ‘Chuleta’ (parrillero): “Les promero dar lo mejor de mí y que se enamoren de la cocina, así como yo lo estoy de preparalo todo para mi esposa y mi familia”.

Nahieli ‘Nash’ Jacome (emprendedora): “Prometo a partir de este momento hacerlo lo mejor posible y no equivocarme más, así que denme la oportunidad”.

Michelle Malacara (odontóloga y modelo): “Me quedé en esta temporada, ahora vamos a hablar con el lenguaje de la comida con los chefs y así entendernos”.

Flor Ramírez (ama de casa): “Vengo del estado de Guerrero a dejar en alto mi tierra en la nueva temporada”.

Luis Ramos (cocinero): “Le prometí a mi mamá que no me iba a ir el primer domingo y se lo cumplí, ahora vamos por todo”.

Carmen Fuentes (creadora de contenido): “Tengo mala cara y decir cosas buenas, que sonreír y decir cosas malas (...) esperen todo o nada, filosofía pura”.

Camila ‘La Cams’ (sobrecargo y creadora de contenido): “Estoy muy emocionada de estar aquí, no me pienso ir el primer domingo”.

Jazmín Bernal (creadora de contenido): “De pronto estoy en pendejilandia, pero les prometo que los hago bien (...) prometo hacerlos reír también”.

Daniela Parra (empresaria): Daniela, hija de Héctor Parra aseguró que está en la cocina más famosa para honrar a su papá y demostrar que puede preparar más cosas, además de tamales".

Ángel ‘Anthrax’ (streamer): “Vengo a hacer un gran papel en la nueva temporada, donde hay que dejarlo todo”

Ixdit Vega (empresaria): ‘No puedo creer que estoy en MasterChef, no los voy a decepcionar".

Lourdes Cruz ‘Lula’ (ama de casa): ‘Gracias por esta oportunidad, no dejen de vernos".

Emmanuel Chiang (coach fitness): ‘Yo vengo aquí para enseñarles a comer proteína y soy exparticipante de Exatlón’.

Diego D’ León (cantante): ‘Voy a estar en MasterChef para cantar mientras cocino y ya se la saben".

Guillermo Palomino ‘Ramaha’ (artesano): ‘Llega este loco de azul a cocinar para todos ustedes".

Bruno ‘Lancer’ (exparticipante de reality): ‘Estoy aquí para mostrar una nueva faceta".

Arturo López Santillán: “Vine a preparar recetas que me recuerdan a mi papá y a mis hijos, espero les gusten”.

Tras su ingreso, quedó un lugar en disputa entre los cocineros Fernanda, José y Pablo, decisión a cargo del público.

MasterChef 24/7 estrenó su nueva temporada el 17 de mayo. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

¿Cómo votar por los participantes de ‘MasterChef 24/7’?

Para participar en las votaciones de MasterChef 24/7 es necesario ingresar al portal oficial del programa desde un teléfono con conexión a internet o escanear el código QR que aparece durante la transmisión.

Dentro del sitio del reality show aparece un muro con las fotografías y nombres de los concursantes, además de las dinámicas activas.

El proceso para votar es el siguiente:

Entrar al portal oficial de votaciones. Revisar las dinámicas disponibles del día. Seleccionar la votación activa. Buscar al participante favorito. Elegir al cocinero que deseas apoyar. Enviar el voto para registrar la participación.

La producción explicó que las votaciones están abiertas únicamente durante ciertos momentos del programa y cambiarán semana tras semana. En el estreno, por ejemplo, el público votó para otorgar un beneficio a los cocineros.

¿Qué es la Ventaja del Chef en ‘MasterChef 24/7’?

Las primeras votaciones de MasterChef también definieron a los ganadores de la llamada “Ventaja del Chef”, beneficio que permitirá a un concursante obtener 10 minutos adicionales en un reto futuro cuando decida utilizarlo.

Esto lo puede ocupara para recibir consejos y apoyo de los jueces para corregir errores de su receta u orientación para continuar con la cocción.

Los chefs maestros de 'MasterChef 24/7' llegaron para orientar a los participantes de la temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde ver EN VIVO ‘MasterChef 24/7’?

La nueva edición de MasterChef 24/7 tendrá transmisión multiplataforma para que los seguidores puedan seguir la competencia desde distintos dispositivos.

Las opciones disponibles son: