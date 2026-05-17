Maestros de la CNTE ‘amenazan’ al Mundial 2026: Anuncian huelga nacional y plantón en CDMX

Los maestros de la CNTE anunciaron un plantón en CDMX en los próximos días.

Luego de la megamarcha de maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) va a huelga nacional, y anuncia plantón en la Ciudad de México.

Los maestros aprovecharán la ‘ventana’ del Mundial 2026 para dar a conocer su causa, en caso de que no exista un acuerdo con el Gobierno para que se cumplan sus demandas relacionadas con el aumento salarial y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

¿Cuándo será la huelga nacional de la CNTE y el plantón?

El plantón de la CNTE comenzará el lunes 1 de junio, con el inicio de la huelga nacional.

Dicha huelga comenzaría con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, afectando vialidades como el Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo ese día.

Además, es posible que las escuelas con representación de la CNTE suspendan clases.

La Ciudad de México, donde se jugará la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio, será donde se concentren los maestros de distintas partes del país, a la espera de que se confirme la movilización en los próximos días si no existe un acuerdo con el Gobierno.

“La huelga nacional, así como se vino diciendo, va en el marco del Mundial. Los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México, y ahí estaremos, mostrando nuestra inconformidad y luchando por justicia”, explicó uno de los integrantes de la CNTE.

Las acciones de la huelga nacional de maestros se irán dando a conocer en los próximos días, a la espera de que se confirme el punto en el que se instalarán los maestros, que rechazaron un incremento salarial del 9 por ciento.

De acuerdo con Nmás, es posible que los maestros de la CNTE se instalen en el Zócalo de la Ciudad de México una vez que termine la movilización y 10 días antes del inicio de la Copa del Mundo.