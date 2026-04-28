CNTE anuncia paro nacional por Mundial 2026: ‘No estamos contra la afición’

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una huelga nacional durante la Copa Mundial 2026, evento deportivo que iniciará el próximo 11 de junio.

Ante la falta de respuesta de las autoridades federales, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, a sus demandas, la CNTE propone un paro indefinido y se concentrará en el Zócalo de la Ciudad de México, sede del Fan Fest que instalará la FIFA.

El secretario general de la Sección 9 Democrática, Pedro Hernández, comentó que no será una manifestación contra la afición ni contra la promoción de una vida con deporte, sino una protesta contra un evento al que no tendrá acceso la mayoría de la población por el costo de los boletos y por acciones ineficientes de los gobiernos para garantizar la convivencia entre habitantes y turistas.

“No estamos en contra de la afición, no estamos en contra del deporte. No estamos en contra de que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una vida sana, estamos en contra de un mundial que le quita el agua a las personas que viven alrededor del Estadio Azteca, estamos en contra de la gentrificación que está significando este mundial, estamos en contra de que no haya acceso para el pueblo a boletos de 50 mil pesos para arriba, estamos en contra de un mundial en donde la FIFA no pagará impuestos en este país y estamos en contra de que se nos diga que nos quedemos en casa para que los turistas vengan y disfruten de la ciudad”, comentó Pedro Hernández.

No definieron la fecha de inicio de su movilización para boicotear los partidos que tendrán lugar en la Ciudad de México; sin embargo, el magisterio prevé realizar una Asamblea Nacional Representativa el 16 de mayo para determinar los tiempos.

Simulacro de marchas previo al Mundial 2026

La CNTE adelantó que, antes de definir sus acciones para el Mundial 2026, llevará a cabo dos movilizaciones durante mayo, que pondrán a prueba la circulación en la capital del país, que en semanas recientes se vio colapsada.

Primero, el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, saldrán a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. La movilización está prevista para iniciar a las 9:00 horas.

Ese mismo día esperan entregar un pliego petitorio a las autoridades federales.

Posteriormente, el 15 de mayo, por la celebración del Día del Maestro, tomarán la misma ruta para presionar a las autoridades y exigir atención a sus demandas, como se comprometieron antes de asumir el gobierno.

¿Cuáles son las demandas de los maestros de la CNTE?

Desde hace años, la CNTE mantiene en su pliego petitorio la derogación de leyes, mejoras laborales y el fin de la represión al magisterio: