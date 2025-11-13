CNTE amenaza a Sheinbaum con ‘boicotear’ el Mundial en 2026: ‘Si no hay solución, no rodará tu balón’

El magisterio de la CNTE amenzó con boicotear el Mundial 2026 si el gobierno no atiende sus demandas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La pelota está en su cancha. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazaron con boicotear el Mundial de 2026 si el gobierno federal no atiende sus demandas.

Tras instalar un plantón frente a la Cámara de Diputados, los docentes lanzaron una advertencia a la presidenta Claudia Sheinbaum para que responda a su pliego petitorio.

“Si no hay solución, no habrá Mundial. Si no hay solución, no rodarás tu balón”, gritaron los maestros de la Coordinadora.

El documento entregado por la CNTE incluye exigencias como mejoras salariales, la derogación de la Ley del ISSSTE, la cancelación de la reforma educativa de 2019 y mejores condiciones en las escuelas rurales.

Sheinbaum critica paro de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sorpresa por el paro de 48 horas encabezado por la CNTE. Consideró que “no hay necesidad” de suspender clases ni realizar manifestaciones, pues las mesas de diálogo con el magisterio siguen abiertas.

“Siempre ha habido diálogo, hay mesas abiertas de trabajo (...) entonces no se entiende cómo, si hay mesas de diálogo e incluso ha habido muchos apoyos a maestras, maestros y estudiantes, qué necesidad hay de esta manifestación a dos días de la manifestación de la derecha”, dijo durante la conferencia mañanera del 13 de noviembre.

Respecto a las demandas del magisterio, Sheinbaum recordó que no existen recursos suficientes para cumplir la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE, aunque aseguró que siguen analizando alternativas.

“Se ha planteado en el caso de la Ley del ISSSTE, que ellos piden la derogación, distintas opciones que seguimos trabajando en ellas porque el recurso no está disponible para hacer esta derogación. En el caso de la reforma educativa, ya planteamos que no va a haber ninguna imposición, que iremos a discutir con las maestras y maestros, escuela por escuela, para ver qué quieren”, explicó la mandataria.

¿Qué dice Sheinbaum sobre un posible boicot al Mundial 2026?

El 28 de octubre, la presidenta fue cuestionada sobre un posible boicot al Mundial 2026 por parte de la CNTE, luego de una mesa de diálogo en Oaxaca, donde maestros denunciaron falta de pago por horas extras.

En ese momento, Sheinbaum descartó un riesgo real para el evento deportivo que se celebrará en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, y afirmó que las mesas de diálogo con las autoridades educativas continuarán a pesar del descontento del magisterio.