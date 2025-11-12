Nacional

Maestros de la CNTE se van a paro de 48 horas: ¿Qué puntos de CDMX bloquearán este 13 y 14 de noviembre?

Aquí te decimos dónde será la marcha y el plantón de los maestros de la CNTE para este 13 y 14 de noviembre en la CDMX.

Maestros de la CNTE se van a paro de 48 horas este 13 y 14 de noviembre. (Foto: Cuartoscuro)
Por Redacción

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 48 horas para este jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con movilizaciones en distintos estados del país y bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, explicó que este “megaplantón” fue convocado por las secciones 9, 10, 11 y 60, con el respaldo de delegaciones en todo el país: norte, centro, sur y península.

Dea acuerdo con el secretario de la CNTE, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha incumplido con los acuerdos signados con la Representación Sindical Democrática, esgrimiendo argucias legales y burocráticas.

Incluso, acuso que se han aplicado descuentos salariales injustificados, a pesar del compromiso explícito de que no habría sanciones contra quienes participaron en la Jornada de Lucha de la CNTE entre marzo y junio de este año.

Por esta razón, dijo, la CNTE convoca a una nueva Jornada de Lucha para reinstalar la Mesa Central de Negociación con la CNUN (Comisión Nacional Única de Negociación) y reactivar las Mesas Tripartitas con el gobierno federal, ya que en las últimas sesiones no se alcanzaron respuestas satisfactorias a las demandas del magisterio.

“Porque cuando el magisterio se une, tiembla el poder y avanza la dignidad. ¡Rumbo al paro de 48 horas!”, añadió el dirigente.

Paro nacional de la CNTE: ¿Qué estados participarán este 13 y 14 de noviembre?

Las movilizaciones y paros de docentes se realizarán en al menos 20 entidades del país, las cuales especificó la CNTE:

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chiapas
  • Ciudad de México
  • Colima
  • Durango
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Quintana Roo
  • Sinaloa
  • Tabasco
  • Estado de México
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

Bloqueos en CDMX: ¿Qué calles cerrará la CNTE este 13 y 14 de noviembre?

Durante el paro nacional, la CNTE realizará diversas acciones en la Ciudad de México, donde afectarán algunos puntos como:

  • Manifestación en Palacio Nacional, con cierre de vialidades en el Centro Histórico y calles cercanas al Zócalo de la CDMX.
  • Plantón afuera del Congreso de la Unión, donde se prevén concentraciones de contingentes de distintas secciones de la CNTE.
  • Toma simbólica de casetas de peaje, con el objetivo de permitir libre tránsito a los automovilistas.

Las autoridades de la Ciudad de México recomendaron a los ciudadanos anticipar sus traslados y utilizar vías alternas, ante las posibles afectaciones viales durante ambos días de paro.

