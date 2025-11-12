Maestros de la CNTE se van a paro de 48 horas: ¿Qué puntos de CDMX bloquearán este 13 y 14 de noviembre?

Maestros de la CNTE se van a paro de 48 horas este 13 y 14 de noviembre. (Foto: Cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 48 horas para este jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con movilizaciones en distintos estados del país y bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, explicó que este “megaplantón” fue convocado por las secciones 9, 10, 11 y 60, con el respaldo de delegaciones en todo el país: norte, centro, sur y península.

Dea acuerdo con el secretario de la CNTE, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha incumplido con los acuerdos signados con la Representación Sindical Democrática, esgrimiendo argucias legales y burocráticas.

Incluso, acuso que se han aplicado descuentos salariales injustificados, a pesar del compromiso explícito de que no habría sanciones contra quienes participaron en la Jornada de Lucha de la CNTE entre marzo y junio de este año.

Por esta razón, dijo, la CNTE convoca a una nueva Jornada de Lucha para reinstalar la Mesa Central de Negociación con la CNUN (Comisión Nacional Única de Negociación) y reactivar las Mesas Tripartitas con el gobierno federal, ya que en las últimas sesiones no se alcanzaron respuestas satisfactorias a las demandas del magisterio.

“Porque cuando el magisterio se une, tiembla el poder y avanza la dignidad. ¡Rumbo al paro de 48 horas!”, añadió el dirigente.

Paro nacional de la CNTE: ¿Qué estados participarán este 13 y 14 de noviembre?

Las movilizaciones y paros de docentes se realizarán en al menos 20 entidades del país, las cuales especificó la CNTE:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Durango

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Tabasco

Estado de México

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Bloqueos en CDMX: ¿Qué calles cerrará la CNTE este 13 y 14 de noviembre?

Durante el paro nacional, la CNTE realizará diversas acciones en la Ciudad de México, donde afectarán algunos puntos como:

Manifestación en Palacio Nacional, con cierre de vialidades en el Centro Histórico y calles cercanas al Zócalo de la CDMX .

. Plantón afuera del Congreso de la Unión , donde se prevén concentraciones de contingentes de distintas secciones de la CNTE.

, donde se prevén concentraciones de contingentes de distintas secciones de la CNTE. Toma simbólica de casetas de peaje, con el objetivo de permitir libre tránsito a los automovilistas.

Las autoridades de la Ciudad de México recomendaron a los ciudadanos anticipar sus traslados y utilizar vías alternas, ante las posibles afectaciones viales durante ambos días de paro.