Maestros de la CNTE se van a paro de 48 horas: ¿Qué puntos de CDMX bloquearán este 13 y 14 de noviembre?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 48 horas para este jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con movilizaciones en distintos estados del país y bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México.
Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, explicó que este “megaplantón” fue convocado por las secciones 9, 10, 11 y 60, con el respaldo de delegaciones en todo el país: norte, centro, sur y península.
Dea acuerdo con el secretario de la CNTE, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha incumplido con los acuerdos signados con la Representación Sindical Democrática, esgrimiendo argucias legales y burocráticas.
Incluso, acuso que se han aplicado descuentos salariales injustificados, a pesar del compromiso explícito de que no habría sanciones contra quienes participaron en la Jornada de Lucha de la CNTE entre marzo y junio de este año.
Por esta razón, dijo, la CNTE convoca a una nueva Jornada de Lucha para reinstalar la Mesa Central de Negociación con la CNUN (Comisión Nacional Única de Negociación) y reactivar las Mesas Tripartitas con el gobierno federal, ya que en las últimas sesiones no se alcanzaron respuestas satisfactorias a las demandas del magisterio.
“Porque cuando el magisterio se une, tiembla el poder y avanza la dignidad. ¡Rumbo al paro de 48 horas!”, añadió el dirigente.
Paro nacional de la CNTE: ¿Qué estados participarán este 13 y 14 de noviembre?
Las movilizaciones y paros de docentes se realizarán en al menos 20 entidades del país, las cuales especificó la CNTE:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Chiapas
- Ciudad de México
- Colima
- Durango
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nuevo León
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Sinaloa
- Tabasco
- Estado de México
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Bloqueos en CDMX: ¿Qué calles cerrará la CNTE este 13 y 14 de noviembre?
Durante el paro nacional, la CNTE realizará diversas acciones en la Ciudad de México, donde afectarán algunos puntos como:
- Manifestación en Palacio Nacional, con cierre de vialidades en el Centro Histórico y calles cercanas al Zócalo de la CDMX.
- Plantón afuera del Congreso de la Unión, donde se prevén concentraciones de contingentes de distintas secciones de la CNTE.
- Toma simbólica de casetas de peaje, con el objetivo de permitir libre tránsito a los automovilistas.
Las autoridades de la Ciudad de México recomendaron a los ciudadanos anticipar sus traslados y utilizar vías alternas, ante las posibles afectaciones viales durante ambos días de paro.