¿Saldrán ajolotes por las lluvias? Inundaciones en CDMX dejan ‘ríos’ en Xochimilco y La Pensil

Las lluvias en CDMX provocaron inundaciones en el sur y poniente este 25 de mayo.

La Ciudad de México está en alerta por lluvias intensas, mismas que han provocado inundaciones en Xochimilco y otras alcaldías del sur la noche de este lunes 25 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco están en Alerta Naranja, a la espera de lluvias de 30 a 49 milímetros al menos hasta después de las 20:00 horas.

Protección Civil también señaló que Iztapalapa y Coyoacán registran caída de granizo, a la espera de que las fuertes lluvias se intensifiquen en el poniente rumbo a la noche de este lunes.

Calles inundadas en CDMX EN VIVO: ¿Dónde se registran afectaciones?

Al menos cinco inundaciones afectan la Ciudad de México por fuertes lluvias este lunes 25 de mayo. Estas son las calles afectadas:

Colonia Santa Cruz Xochitepec, Alcaldía Xochimilco.

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco. Alerta por acumulación de hielo que complica el tránsito.

Lago Wetter y Avenida Río San Joaquín, colonia Pensil, Miguel Hidalgo.

Sur 122 y Av. Rio Tacubaya, colonia José María Pino Suarez, alcaldía Álvaro Obgerón .

. Av. Río de Tacubaya y Av. de las Torres, alcaldía Álvaro Obregón.

Además de las inundaciones, algunas calles fueron bloqueadas por caídas de árboles en la CDMX:

Calle Cda Diligencias, colonia María Esther Zuno de Echeverría, Tlalpan .

. Calle Camino Real al Ajusco, colonia Ampliación Tepepan, Tlalpan.

Se espera que cuando terminen las labores de los bomberos de la CDMX se permita nuevamente la circulación de autos.

Metro CDMX y Cablebús, afectados por lluvias en CDMX

Las lluvias intensas también afectan al transporte público en la Ciudad de México este lunes 25 de mayo.

El Metro de la Ciudad de México informó que implementó la marcha de seguridad en todas las líneas por las fuertes lluvias, por lo que se espera un retraso en el servicio durante esta noche.

Además, la Línea 3 del Cablebús fue desalojada por las fuertes lluvias y la actividad eléctrica. Se prevé que el cierre sea indefinido y que se reponga una vez que termine el riesgo.