Va al VAR: ¿Por qué Sheinbaum no podrá dar su informe de rendición de cuentas en el Zócalo?

México recibirá 13 de los 104 partidos del Mundial 2026. 5 de ellos serán en el Estadio Ciudad de México.

¡Esos arreglos, árbitro! La presidenta Claudia Sheinbaum no podrá hacer su informe de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México debido al FIFA Fan Fest.

“El Zócalo está lleno del Fan Fest Famoso. Es muy chiquito el espacio que queda y están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, admitió en su ‘mañanera’ de este lunes 25 de mayo.

La mandataria tendrá una reunión con su equipo de trabajo para definir si el informe se realizará desde Palacio Nacional y determinar los espacios donde se colocarán las pantallas para seguir el mensaje a dos años de su triunfo en las elecciones de 2024.

¿Qué sabemos del informe de Sheinbaum del próximo 31 de mayo?

“Cumplimos ya dos años. Nuestra visión es siempre dar un informe y en este caso llamamos a la plaza pública, pero en los 32 estados de la República habrá conexión con pantallas para conocer lo que hemos hecho en año y medio de gobierno”, señaló.

La mandataria sostuvo que es importante explicar el contexto actual ante lo que calificó como una “ofensiva mediática”, así como reforzar el mensaje sobre la defensa de la soberanía nacional. “En México decidimos los mexicanos”, apuntó.

En semanas recientes, la presidenta Sheinbaum reclamó a Estados Unidos por el caso abierto por el Departamento de Justicia en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, y por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolabotario en Chihuahua.

¿Cómo será el Fan Fest en el Zócalo de la CDMX?

Los chilangos podrá ver los 104 partidos del Mundial 2026 en una megapantalla LED de 510 metros cuadrados, la más grande entre las 16 sedes de la Copa del Mundo.

A pesar de ser un evento deportivo, no habrá venta de alcohol, esto para “presentar el ambiente familiar”, de acuerdo con las autoridades. Se prevé que cerca de 55 mil personas visiten diariamente el FIFA Fan Fest que estará abierto del jueves 11 de junio (día de la inauguración en el Estadio Ciudad de México) hasta el domingo 19 de julio, cuando se jugará la final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersery.

El Fan Fest en CDMX tendrá una tienda de productos oficiales de la FIFA; una zona de activaciones interactivas, juegos y retos futboleros; experiencias inmersivas de las marcas que patrocinan el torneo, y una amplia oferta de comida, entre otros atractivos.

Jalisco y Nuevo León, las otras sedes mundialistas de México, también tendrán una edición de este festival. El FIFA Fan Fest de Monterrey, en el Parque Fundidora, tendrá conciertos de Imagine Dragons, Chayanne, y Grupo Firme, entre otros artistas. Los boletos costarán entre 850 a 2 mil 950 pesos.