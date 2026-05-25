Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 25 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 25 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el citatorito de la Fiscalía General de la República (FGR) Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, por las acusaciones de EU, y también a Maru Campos, mandataria estatal de Chihuahua, por el caso de la CIA.

Durante el fin de semana, la FGR afirmó que las 10 personas serán citadas a rendir declaración por los señalamientos que hay en su contra.

Al respecto, Rocha Moya respondió al citatorio de la Fiscalía e insistió en que “no tiene nada que temer”.

Precio ‘tope’ del diésel: ¿En cuánto queda el promedio y cuáles gasolineras lo venden más barato?

En esta ocasión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un informe sobre el precio del diésel cuyo promedio se mantiene en 27.32 pesos.

Estas son las gasolineras donde dicho combustible se vende por debajo de ese promedio:

Gasolinera Pemex en Avenida Javier Rojo Gómez, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX, ofrece el litro de diésel en 26.95 pesos.

Pemex Prolongación 8 Lobos Parcela 21, lote 4, en Veracruz, vende el diésel en 26.97 pesos.

Lobos Parcela 21, lote 4, en Veracruz, vende el diésel en 26.97 pesos. Pemex Boulevard Centenario en Torreón, Coahuila, ofrece el diésel en 26.99.

Pemex en calle 3 de mayo Norte en Gómez Palacio, Durango, vende el diésel en 26.99 pesos.

en calle 3 de mayo Norte en Gómez Palacio, Durango, vende el diésel en 26.99 pesos. Pemex avenida Michoacán de Bahía de Banderas, Nayarit, ofrece el diésel el 26.99 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’