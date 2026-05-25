Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 25 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 25 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el citatorito de la Fiscalía General de la República (FGR) Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, por las acusaciones de EU, y también a Maru Campos, mandataria estatal de Chihuahua, por el caso de la CIA.
Durante el fin de semana, la FGR afirmó que las 10 personas serán citadas a rendir declaración por los señalamientos que hay en su contra.
Al respecto, Rocha Moya respondió al citatorio de la Fiscalía e insistió en que “no tiene nada que temer”.
Precio ‘tope’ del diésel: ¿En cuánto queda el promedio y cuáles gasolineras lo venden más barato?
En esta ocasión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un informe sobre el precio del diésel cuyo promedio se mantiene en 27.32 pesos.
Estas son las gasolineras donde dicho combustible se vende por debajo de ese promedio:
- Gasolinera Pemex en Avenida Javier Rojo Gómez, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX, ofrece el litro de diésel en 26.95 pesos.
- Pemex Prolongación 8 Lobos Parcela 21, lote 4, en Veracruz, vende el diésel en 26.97 pesos.
- Pemex Boulevard Centenario en Torreón, Coahuila, ofrece el diésel en 26.99.
- Pemex en calle 3 de mayo Norte en Gómez Palacio, Durango, vende el diésel en 26.99 pesos.
- Pemex avenida Michoacán de Bahía de Banderas, Nayarit, ofrece el diésel el 26.99 pesos.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Sara Carter, zar antidrogas de Trump, SÍ vendrá a México, pero la visita será en junio. La mandataria explicó que dicho encuentro se pospuso por motivos de agenda de la funcionaria estadounidense.
- La mandataria avaló la propuesta de anular las elecciones por intervención extranjera, presentada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados.
- Claudia Sheinbaum presumió que su plan de Gobierno desaceleró la inflación en México.
- La presidenta reconoció que sí existe la posibilidad de imponer visas a ciudadanos de Estados Unidos; sin embargo, se mantendrá como propuesta.
- Sheinbaum negó que fuerzas de seguridad tengan una vigilancia especial sobre los funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos, ya que no existe un fundamento legal que obligue a las autoridades mexicanas a hacerlo.
- Claudia Sheinbaum comentó que “no vemos un gran riesgo” de las restricciones que el gobierno de Donald Trump busca implementar para el envío de remesas a otros países de personas que no cuenten con documentos de identificación.
- En la conferencia del viernes 22 de mayo, Ana Valdez, directora de Latino Donor Collaborative, informó que la contribución de las mujeres mexicanas trabajadoras en Estados Unidos es de 1.1 billones de dólares al año, lo que aportan a la economía.
- Ante las amenazas de la (CNTE) de realizar un plantón durante el Mundial 2026, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirmó que mantienen constantes pláticas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
- Sobre la reforma para crear una comisión contra narcocandidatos, Luisa María Alcalde dijo que la propuesta es crear mecanismos para que los partidos políticos cuenten con herramientas de revisión antes de definir las candidaturas que postularán rumbo a las elecciones de 2027.