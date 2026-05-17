Plantón de la CNTE en CDMX: ¿Qué sabemos de la huelga nacional de maestros antes del Mundial 2026?

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazaron con un plantón y una huelga nacional con la que colapsarán la Ciudad de México durante los días del Mundial de 2026.

Tras una asamblea, la coordinadora acordó que las acciones se centran en una marcha en la Ciudad de México, así como una serie de reclamos que podrían afectar al menos hasta el 11 de junio, fecha de la inauguración del torneo de la FIFA en el Estadio ‘Azteca’ Banorte.

Estas medidas vienen luego de una megamarcha de maestros el 15 de mayo en la Ciudad de México, así como la propuesta de aumento salarial del 9 por ciento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esto es todo lo que debes saber sobre la huelga nacional de la CNTE y su posible plantón:

¿Cuándo comienza la huelga nacional de la CNTE?

La huelga nacional de la CNTE comenzará el lunes 1 de junio, en caso de que el Gobierno no atienda sus demandas.

De acuerdo con lo acordado en la asamblea, aún se espera que confirmen acciones a realizar, con posibles cierres en escuelas donde tiene representación la CNTE.

Sin embargo, una de las primeras medidas sería una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, ya que el objetivo de los maestros es “aprovechar la ventana” del Mundial 2026, y que los ojos del mundo estarán puestos en la capital, donde planean exponer sus necesidades.

Plantón de la CNTE: ¿Dónde sería?

Las primeras versiones indican que el plantón de la CNTE sería en el Zócalo de la Ciudad de México, una vez que termine la marcha del 1 de junio.

Sin embargo, aún no está definido si el Gobierno les permitirá el acceso o si la movilización se extenderá a otro lado. Además, se desconoce si habrá más plantones a lo largo del país.

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

Los maestros de la CNTE continúan con sus reclamos al Gobierno debido a la falta de acciones para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Una de las quejas de este domingo 17 de mayo fue que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ponía el pretexto de que no tenían mayoría para abrogar dicha ley, y ahora que la tienen, la 4T no ha presentado ninguna iniciativa para cumplir dicha demanda.

Otra abrogación pendiente es la de la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, exigencia que lleva años.

Finalmente, otra de las exigencias más importantes es el aumento salarial, ya que exigen hasta un 100 por ciento de incremento.