Megamarcha del 20 de mayo en CDMX: Transportistas convocan a madres buscadoras, maestros y pensionados

a ANTAC aseguró que la movilización tiene como finalidad “unir las voces” de distintos grupos vulnerables.

La Asociación Nacional Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) convocaron a una megamarcha nacional el próximo 20 de mayo en la CDMX para exigir mayor seguridad y atención a diversas problemáticas que afectan tanto al gremio transportista y del campo, como a otros sectores sociales del país.

Ambas organizaciones informaron que la movilización busca sumar a madres buscadoras, trabajadores de los sectores salud y educación, campesinos, ganaderos, pensionados y cualquier ciudadano que considere que sus demandas no han sido atendidas por las autoridades.

¿Por qué convocan a una marcha nacional en CDMX?

De acuerdo con las convocatorias difundidas por la ANTAC y el FNRCM, la movilización busca que el Gobierno Federal atienda sus demandas relacionadas con más seguridad en carreteras, precios justos para los granos básicos y mayor apoyo al campo.

Entre las principales exigencias están:

Mayor seguridad en carreteras y calles

Mejores condiciones para campesinos, agricultores y ganaderos

Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas

Atención a los casos de personas desaparecidas

Abasto de medicamentos en el sector salud

Pagos justos para trabajadores del sector educativo

La megamarcha del 20 de mayo en CDMX reunirá a transportistas, campesinos y diversos sectores sociales.

La ANTAC aseguró que la movilización tiene como finalidad “unir las voces” de distintos grupos vulnerables y visibilizar problemáticas que, afirman, han sido ignoradas.

“Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en una sola lucha por la justicia, la seguridad, el respeto y la defensa de nuestros derechos”, señaló la organización en un mensaje publicado en Facebook.

Megamarcha de transportistas en CDMX: fecha, hora y punto de reunión

La concentración nacional está programada para el próximo miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria, ANTAC llamó a participar a integrantes de la sociedad civil y sectores productivos bajo el lema: “La unión hace la fuerza”.

La movilización también podría generar afectaciones viales en algunas de las principales carreteras y autopistas con accesos a la capital, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público tomar precauciones.