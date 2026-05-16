‘Travieso’ Arce divide Morena: Sergio Mayer ‘explota’ contra Miguel Torruco por críticas al exboxeador

La adhesión del exboxeador Jorge ‘Travieso’ Arce a partidos de la alianza oficialista provocó tensiones internas en Morena, al grado de que Sergio Mayer respondió a los comentarios de Miguel Torruco.

‘Travieso’ Arce apareció junto a la senadora del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, también conocida como ‘Dato Protegido’, en una grabación donde el exdeportista cerró filas con ella rumbo al proceso de selección de candidaturas para la gubernatura de Sonora.

La grabación provocó reacciones entre morenistas, como Gerardo Fernández Noroña, quien pidió no aceptar a Arce en Morena, aunque el exboxeador apareció junto a una militante del PT.

Anteriormente, el exboxeador contendió por un cargo de elección popular en Sonora y respaldó a Xóchitl Gálvez durante las elecciones de 2024. Ese mismo año lanzó pronunciamientos contra Morena, situación que ahora genera rechazo entre algunos militantes.

Sergio Mayer y Miguel Torruco chocan por adhesión de ‘Travieso’ Arce

Otro de los personajes que se pronunció contra la posible incorporación fue Miguel Torruco, actual subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Torruco calificó como errónea la decisión de incorporar a ‘Travieso’ Arce a Morena, al considerar que la “política no puede seguir premiando la fama por encima de la congruencia y preparación”.

Además, advirtió que aceptarlo “sería faltarle el respeto a millones de militantes y simpatizantes”. Sin embargo, dentro de Morena existen perfiles famosos que, bajo el respaldo del partido, llegaron a cargos públicos, como Cuauhtémoc Blanco, o a diputaciones, como Sergio Mayer, quien recientemente pidió licencia para participar en ‘La Casa de los Famosos’.

Mayer respondió a los comentarios de Torruco sobre la “fama” y lo llamó “nepobaby”, en referencia a que su padre, Miguel Torruco Márquez, ocupó la Secretaría de Turismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que ‘Travieso’ Arce busque incorporarse como militante de Morena; sin embargo, tampoco existe impedimento para que otros partidos de la alianza, como el PT o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo integren a sus filas y eventualmente lo consideren para una candidatura.

Morena tampoco cuenta con algún estatuto que prohíba o restrinja la llegada de perfiles famosos. En caso de provenir de otros partidos, la dirigencia puede evaluar y rechazar la militancia, como ocurrió con Miguel Ángel Yunes, exmilitante del PAN, quien recibió el respaldo de Gerardo Fernández Noroña durante su registro como militante, proceso que posteriormente fue rechazado tras una queja presentada por Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz.