¿Netflix te espía? Texas demanda a la app por programa de vigilancia de suscriptores, incluyendo niños

Ken Paxton, fiscal de Texas, acusa a Netflix de tener un "programa de vigilancia" para monetizar información personal de sus usuarios.

Laredo, Texas.— Netflix enfrenta otra demanda. La querella en Texas es porque la plataformas de streaming es acusada de recopilar información personal de sus usuarios, incluidos los perfiles de niños. sin autorización.

Además, de acuerdo con la demanda, Netflix habría utilizado herramientas diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos a la pantalla.

La querella fue presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien señaló que la plataforma de streaming desarrolló un sistema de seguimiento que obtenía información sobre hábitos de consumo de los usuarios mientras navegaban en el servicio.

“Netflix ha creado un programa de vigilancia diseñado para recopilar ilegalmente y lucrar con los datos personales de los texanos sin su consentimiento”, señala el fiscal Ken Paxton en un comunicado difundido por su oficina.

Todo este programa de vigilancia operó pese a que Netflix decía a sus clientes que no compartía información personal ni realizaba prácticas de rastreo. La demanda sostiene que cada interacción dentro de la plataforma podía convertirse en información útil para construir perfiles de los usuarios.

¿Qué datos recopiló Netflix de sus suscriptores, según el fiscal de Texas?

Paxton acusa que Netflix, cuyas acciones se recuperaron tras la polémica por la compra de Warner Bros, habría transferido información a empresas de publicidad para su uso comercial, un negocio que mueve miles de millones de dólares cada año en Estados Unidos.

Entre los datos recopilados se encontrarían registros técnicos sobre los contenidos seleccionados por los usuarios, el tiempo que permanecían por producción y la forma en que interactuaban con el catálogo de la plataforma.

La demanda contra Netflix en Texas cuestiona una de las funciones más conocidas de Netflix: la reproducción automática de contenido. (Fotoarte: IA)

Texas argumenta que la plataforma de streaming reforzó ese sistema a partir de 2022, cuando comenzó a explotar comercialmente las grandes cantidades de datos obtenidos.

La demanda también cuestiona la forma en que Netflix diseñó su plataforma. Según el documento legal, la empresa habría incorporado funciones destinadas a prolongar el tiempo de permanencia de los usuarios frente a la pantalla.

Una de esas herramientas es la reproducción automática de contenido, que enlaza episodios o programas de manera continua para evitar interrupciones y mantener activa la visualización.

Netflix recopiló y vendió información de sus suscriptores, incluidos menores de edad, según la demanda del fiscal de Texas, Ken Paxton. (Nación321/Shutterstock)

¿Sigues ahí? Ken Paxton dice que Netflix no es bueno para niños y menores de edad

En el documento de la oficina de Ken Paxton, el fiscal General de Texas señala que Netflix “no es la plataforma sin anuncios y apta para niños que dice ser”. El señalamiento se debe a que habría explotado información privada aunque aseguraba ofrecer una experiencia distinta a la de otras grandes compañías tecnológicas.

La demanda sostiene que las acciones de la plataforma violan la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

Como parte del proceso legal, Texas busca que Netflix elimine la información presuntamente obtenida de forma ilegal, deje de utilizar esos datos para publicidad dirigida sin autorización de los usuarios y enfrente sanciones económicas que podrían alcanzar hasta 10 mil dólares por infracción.