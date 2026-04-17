Drama en Netflix: Mercado castiga salida de Reed Hastings, cofundador de la compañía, acciones caen 12%

Netflix pierde más del 10 por ciento en bolsa tras anuncio de salida de su cofundador. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El coloso del entretenimiento Netflix caía este viernes 12 por ciento en la bolsa de Wall Street después de que su presidente y cofundador, Reed Hastings, anunció su salida definitiva de la compañía a finales de junio.

Hastings dirigió la compañía desde su creación en 1997 hasta enero de 2023, cuando cedió el mando ejecutivo para asumir la presidencia de la junta directiva.

Cofundador de la plataforma, Hastings mantuvo vínculo con la empresa durante casi tres décadas. Antes de Netflix, impulsó Pure Software, compañía que sacó a bolsa y vendió el mismo año en que fundó el servicio de streaming.

Actualmente, es miembro del consejo de administración de Bloomberg y de la empresa de inteligencia artificial Anthropic.

Intento de adquisición de Warner Bros golpeó a Netflix

En paralelo, la compañía presentó este jueves sus cuentas del primer trimestre, en las que superó previsiones de ingresos de Wall Street al alcanzar 12.250 millones de dólares, frente a los 12.180 millones esperados, y un aumento de 16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, los mercados reaccionan con ventas en parte por la complejidad de las cifras de rentabilidad, según CNBC, que estuvieron influidas por un ingreso extraordinario de 2.800 millones de dólares vinculado a la ruptura del acuerdo de adquisición de Warner Bros. Discovery.

Las acciones de la compañía sufrieron durante los meses de disputa con Paramount, ya que los inversores estaban preocupados por el nivel de deuda que Netflix asumiría en un eventual acuerdo.

Pese a los esfuerzos de Netflix, Paramount acordó adquirir Warner Bros por 110.000 millones de dólares, y el acuerdo se encuentra ahora bajo escrutinio regulatorio en Estados Unidos y Europa, además de enfrentar una fuerte oposición en Hollywood.

El beneficio neto ascendió a 5.280 millones de dólares, o 1,23 dólares por acción, frente a los 2.890 millones de dólares, o 66 centavos por título, del mismo periodo del año anterior.

Para el segundo trimestre, Netflix prevé ingresos de 12.574 millones de dólares, un aumento de 13.5 por ciento, así como un beneficio neto de 3.327 millones de dólares, y anticipa el mayor crecimiento interanual de la amortización de contenidos del año.

Netflix planea lanzar una experiencia móvil actualizada a finales de este mes que incluye un feed de descubrimiento de videos verticales, lo que debería facilitar que los usuarios interactúen con su contenido, según la compañía. Además de películas y series, Netflix está invirtiendo en videojuegos y podcasts.

Con información de Bloomberg y EFE.