Resultados y acciones de Netflix se recuperan tras polémica por compra de Warner Bros

Las acciones de Netflix tuvieron dificultades durante el invierno, ya que la compañía se vio envuelta en una guerra de ofertas por Warner Bros.

Pero desde que finalizó la puja hace dos meses, la compañía ha vuelto a lo básico, una estrategia bien recibida por los inversores y que se espera que se vea confirmada cuando publique sus resultados tras el cierre del mercado.

Las acciones del gigante del streaming han ganado cerca de un 28 por ciento desde finales de febrero, cuando Netflix abandonó su intento de adquirir Warner Bros.

La acción se encuentra entre las 15 de mejor desempeño en el índice S&P 500 durante ese período, cotizando a su nivel más alto desde diciembre, aunque todavía un 20 por ciento por debajo del récord alcanzado en junio pasado.

¿Cómo van las acciones de Paramount tras ganar la batalla por Warner Bros?

Mientras tanto, Paramount ha subido cerca de un 5 por ciento desde que ganó la batalla por Warner Bros que ha caído un 5 por ciento.

Las acciones de Netflix subieron un 0.3 por ciento a media jornada de este jueves, encaminándose a su séptima sesión consecutiva en positivo.

“El fin de la incertidumbre generada por las fusiones y adquisiciones supone un soplo de aire fresco para la acción y permite a los inversores centrarse en los factores clave de precios, márgenes e ingresos, en los que debería obtener buenos resultados”, declaró Gerry Sparrow, director de inversiones del Sparrow Growth Fund, que gestiona unos 120 millones de dólares y tiene a Netflix entre sus cinco mayores participaciones, según indicó.

El interés de Netflix en Warner afectó negativamente a las acciones desde el momento en que la compañía presentó su oferta a finales de noviembre, con una caída del 20 por ciento entre el 20 de noviembre y el 26 de febrero, fecha en que se retiró de la puja.

¿Cómo impacta para Netflix la guerra en Irán?

Desde entonces, los inversores han respondido positivamente a lo que se considera la solidez de los fundamentos de la compañía y su envidiable posición en el panorama actual, donde no se ve afectada por diversos riesgos de mercado, desde la inteligencia artificial hasta la guerra en Irán.

“Parece un refugio seguro frente al alza de los precios de la gasolina, lo que la convierte en una buena opción en el contexto actual”, dijo Sparrow.

“Aunque solo se trate de ganancias puntuales, estas se irán acumulando. Creemos que las acciones podrían duplicar su valor en los próximos cinco años”.

Si bien los últimos tres informes de ganancias de Netflix han generado reacciones negativas en las acciones, Wall Street se muestra optimista con respecto a los resultados del primer trimestre, que se prevé que muestren un crecimiento de los ingresos y las ganancias netas de más del 15 por ciento, y expectativas que mejoran constantemente durante los próximos trimestres, con un impulso favorable gracias a la reciente subida de precios .

Según escribió Eric Sheridan, analista de Goldman Sachs, en una nota a sus clientes la semana pasada, los resultados “reflejarán un buen comienzo en 2026, ya que la dirección seguirá ejecutando bien sus principales áreas de enfoque estratégico”.