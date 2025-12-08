Netflix compra Warner Bros Discovery y HBO por 72 mil mdd

Paramount denunció en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix. La compra supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual. [Fotografía. Especial]

Netflix alcanzó un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery y HBO, por 72 mil millones de dólares. De aprobarse por las autoridades regulatorias en Estados Unidos, la operación se convertiría en la segunda más grande en la historia del entretenimiento, únicamente superada por la compra de Time Warner por AOL, valuada en 164 mil millones de dólares en 2000.

El acuerdo resultante, anunciado el viernes, está destinado a provocar un cambio sísmico en la industria del entretenimiento —si logra superar el intenso escrutinio regulatorio y una posible disputa por parte de Paramount—.

Paramount denunció en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix. La compra supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2026. De aprobarse la operación, Netflix podría incluir en su catálogo producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Soprano’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wyzard of Oz’ y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como ‘Wednesday’, ‘Money Heist’, ‘Bridgerton’ o ‘Adolescence’.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, afirmó en un comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como ‘Casablanca’ y ‘Ciudadano Kane’ hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter— con títulos que definen la cultura como ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘The Squid Game’”.

Así fue como superó Netflix a Paramount y Comcast

Los planes de Netflix que aseguraron el acuerdo por Warner Bros. Discovery comenzaron a tomar forma alrededor del Día de Acción de Gracias.

Warner Bros. había solicitado a los postores —entre ellos Paramount Skydance y Comcast— que entregaran sus últimas propuestas y contratos el lunes posterior al Día de Gracias, tras una ronda de ofertas registrada una semana antes.

Asesores de Netflix se concentraron en finalizar una oferta vinculante y un préstamo puente de 59 mil millones de dólares.

Eso le dio a la compañía de streaming la munición para presentar una oferta mayoritariamente en efectivo y acciones que le permitió imponerse sobre Comcast y Paramount, según personas familiarizadas.

Cuando llegaron las ofertas vinculantes ese lunes, la propuesta de Netflix destacó como superior, señalaron las fuentes.

Uno de los problemas era que el equipo de Warner Bros. tenía dudas sobre cómo Paramount financiaría la compra de la compañía, que posee vastos estudios de Hollywood, la cadena HBO y una amplia biblioteca de cine y televisión.

La oferta de Paramount incluía financiamiento de Apollo Global Management y varios fondos de Medio Oriente, y había comunicado que su propuesta estaba totalmente respaldada por los Ellison.

Aun así, ejecutivos de Warner Bros. estaban preocupados por la certeza del financiamiento, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Representantes de Netflix y Warner Bros. declinaron hacer comentarios.

Al final, Warner Bros. determinó que Netflix tenía la mejor propuesta y que la compañía era la más flexible en los términos clave.

Netflix se enteró el jueves por la noche, hora de Nueva York, que había ganado. Ejecutivos y asesores estaban reunidos en una videollamada cuando recibieron la confirmación.

Incluso Sarandos lo describió como un giro inesperado durante una llamada con inversionistas. “Sé que algunos de ustedes están sorprendidos de que estemos haciendo esta adquisición, y ciertamente entiendo por qué”, dijo.

Independientemente de que Paramount intente volver al proceso con una oferta mayor, Netflix tendrá trabajo por delante ya que aceptó pagar una tarifa de ruptura de 5.8 mil millones de dólares a Warner Bros. si la transacción fracasa por motivos regulatorios.