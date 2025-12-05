Compra de Warner Bros: ¿Qué producciones se ‘mudarán’ de HBO Max a Netflix por el acuerdo?

Warner Bros tiene en su catálogo películas de superhéroes como Batman o La Mujer Maravilla.

En el juego de tronos, ganas... o terminas comprado por otra empresa: Netflix informó el acuerdo de compra de Warner Bros este viernes 5 de diciembre, un movimiento que de ser aprobado reconfigurará el ‘mapa’ del entretenimiento global.

El acuerdo, valuado en 82 mil 700 millones de dólares, incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros, así como el servicio de streaming HBO Max.

Si el trato es aprobado por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, el vasto catálogo de HBO y Warner de series, franquicias, películas y contenidos exclusivos pasará bajo el control de Netflix.

¿Qué series y franquicias cinematográficas serán propiedad de Netflix?

Uno de los títulos más famosos y al que Warner Bros aún está ‘exprimiendo’ más programas es el universo de Game of Thrones, una serie que duró ocho temporadas y se convirtió en un fenómeno cultural, aunque con un final odiado por sus fans.

El camino de Daenerys Targaryen pasará a ser propiedad de Netflix, así como las nuevas temporadas de La Casa del Dragón y la nueva serie El Caballero de los Siete Reinos que se estrenará en HBO Max en enero de 2026.

Otras series emblemáticas de HBO adquiridas por Netflix son:

Friends.

The Sopranos.

Succesion.

The Wire.

Sex and the City.

The Leftovers.

The Last of Us.

The West Wing.

The Newsroom.

The White Lotus.

Mare of Easttown.

Welcome to Derry.

Netflix también se ‘embolsará’ algunas de las franquicias cinematográficas más reconocidas, como el universo de Harry Potter que justo tendrá un reinicio con el lanzamiento de una serie en 2027.

Otras películas que se convertirán en propiedad de Netflix son las de DC Cómics que tuvo una especia de ‘reboot’ este 2025 con el estreno de Superman de James Gunn.

El catálogo de películas de superhéroes de Warner Bros incluye los filmes de Batman hechos por Tim Burton en la década de los 90 y por Christopher Nolan en los 2000; la Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde, entre otros.

¿Qué tan pronto veremos esos títulos en Netflix?

De acuerdo con el anuncio oficial de la operación, la división de estudios y streaming de WBD —Warner Bros y HBO/HBO Max— pasará a formar parte de Netflix, mientras que los negocios de televisión como CNN, TNT, TBS se escindirán en una nueva empresa separada.

Aunque aún no hay un calendario público que detalle cuándo comenzará la migración de cada título, la expectativa de medios como Entertainment Weekly es que el catálogo de Warner/HBO se integre a Netflix como un “refuerzo masivo” de contenido.

Netflix también aclaró que por el momento, la plataforma de streaming de HBO Max se mantendrá en funcionamiento.

¿Qué significa para los suscriptores la compra de Warner Bros?

Para usuarios de Netflix, esta adquisición se traducirá en un catálogo muchísimo más amplio, con acceso a producciones emblemáticas de HBO y películas/series del universo Warner —sin necesidad de suscribirse por separado a HBO Max.

Para quienes siguen proyectos recientes o futuros de HBO/HBO Max —como nuevas temporadas, spin-offs o estrenos exclusivos— podría ser el inicio de una transición de contenidos hacia Netflix. En el caso de series futuras, bajo el nuevo esquema, la plataforma roja podría convertirse en su nuevo hogar natural.