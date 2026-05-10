A horas del Clásico vs. Real Madrid: Muere padre de Hansi Flick, DT del Barcelona; dirigirá partido pese a duelo

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este domingo quedó marcado por una noticia que impactó al entorno blaugrana horas antes del inicio del encuentro: el FC Barcelona confirmó el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del primer equipo, en la antesala de uno de los partidos más importantes de la temporada en España.

“Queremos expresar nuestro más sentido pésame a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos tu dolor y estamos contigo y con tu familia en estos momentos tan difíciles”, expresó el club catalán en X.

Flick permaneció concentrado con el equipo en el hotel previo al compromiso y mantuvo la decisión de dirigir desde el banquillo el encuentro de Barcelona vs. Real Madrid, duelo en el que el club blaugrana podría acercarse de manera definitiva al campeonato de LaLiga.

Medios españoles reportan que los jugadores del Barcelona utilizarán brazaletes negros y se realizaría un minuto de silencio en memoria del padre de Hansi Flick.

Real Madrid envía condolencias a Hansi Flick

El Real Madrid también reaccionó al fallecimiento del padre del entrenador blaugrana. A través de un comunicado oficial, el club presidido por Florentino Pérez expresó sus condolencias a Flick y a sus familiares.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona”, escribió el conjunto madridista, “el Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

Barcelona vs. Real Madrid: El Clásico que puede definir LaLiga

Además del contexto emocional que rodea al Barcelona, el partido también tiene implicaciones directas en la pelea por el título de LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta el encuentro con ventaja en la clasificación y con la posibilidad de conquistar su vigésimo noveno título de liga.

Un triunfo o incluso un empate frente al Real Madrid dejaría al Barcelona en una posición favorable en la recta final del campeonato español.

En conferencia de prensa previa al duelo, el entrenador alemán destacó la relevancia del partido y la oportunidad que representa para el club blaugrana: “Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo. No es algo normal en España, pero es nuestro objetivo para mañana. Sabemos perfectamente cómo queremos jugar y eso es lo que queremos ver”, declaró Flick.

El estratega también subrayó la identidad futbolística que ha mostrado el equipo durante la temporada: “Hemos hecho una temporada fantástica como equipo y eso es lo que quiero ver el domingo. La tensión es máxima; este es el mejor partido que puede ofrecer el futbol español. Pero depende de nosotros. Queremos jugar a nuestro estilo, con unidad, y eso es lo que quiero ver de mis jugadores”.

Sobre el Real Madrid, Flick reconoció la calidad individual del plantel merengue y destacó particularmente al delantero francés Kylian Mbappé: “Aporta una calidad tremenda en cualquier situación cuando está en el campo. Es un jugador muy desequilibrante y, ante el portero, en mi opinión, es el mejor”.

Mbappé se perderá el Clásico con el Real Madrid y que podría definir el título del Barcelona. (José Bretón/AP)

Kylian Mbappé queda fuera del Real Madrid vs. Barcelona

De cara al Clásico, el Real Madrid no contará con Kylian Mbappé, quien no logró recuperarse de una molestia en el isquiotibial izquierdo. El delantero francés quedó fuera de la convocatoria para el partido frente al Barcelona.

Mbappé es el máximo goleador de LaLiga con 24 anotaciones y su ausencia representa una baja importante para el conjunto madridista en uno de los encuentros decisivos del calendario.

Durante los últimos días, el atacante francés también enfrentó críticas en España relacionadas con su estado físico y versiones sobre una posible reserva pensando en compromisos futuros. Sin embargo, el futbolista aseguró estar comprometido con el club y concentrado en su recuperación.

Convocatoria del Barcelona para enfrentar al Real Madrid

El Barcelona afrontará el partido con las bajas confirmadas de Lamine Yamal y Andreas Christensen, ambos fuera de la convocatoria por lesión.

En contraste, la principal novedad en la lista de Hansi Flick es el regreso de Jules Kounde, quien vuelve tras cumplir sanción.

La convocatoria del Barcelona quedó integrada por Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller en la portería; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Xavi Espart en defensa; Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Bernal en el mediocampo; además de Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Roony en ataque.

El técnico alemán también destacó el ambiente interno del vestidor blaugrana en semanas recientes: “La conexión entre todos es increíble. Los de la Masía son especiales porque se conocen desde hace muchos años, pero en general la unión del grupo es algo muy especial. Mañana no será sencillo escoger el once inicial, todo el mundo está a un nivel enorme”.

Con información de EFE y AP.