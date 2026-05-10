Evacúan a pasajeros del crucero afectado por hantavirus: Inicia repatriación con medidas especiales

Ha comenzado el desembarque de pasajeros del crucero Hondius, luego del brote de hantavirus, en Tenerife, España.

Los primeros pasajeros evacuados del crucero afectado por un brote de hantavirus que se encuentra frente a las Islas Canarias de España llegaron el domingo por la tarde a Madrid, donde están siendo trasladados a un hospital militar.

Los ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius, que permanece fondeado frente a Tenerife, la mayor de las islas del archipiélago español frente a la costa de África occidental. El barco llegó temprano esa misma mañana.

Pasajeros se ven junto a un avión del gobierno español tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife, en las islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo. (AP Foto/Arturo Rodriguez) (Arturo Rodriguez/AP)

Aviones con ciudadanos franceses y canadienses salieron de Tenerife después del avión español. Un avión holandés tenía previsto partir con alemanes, belgas y griegos, y se esperaba que un avión estadounidense llegara a Tenerife, según FlightRadar 24, que muestra detalles de seguimiento de vuelos de aeronaves en vivo.

Maria van Kerkhove, la principal epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que se esperaba que llegaran otros vuelos el domingo, incluidos algunos para repatriar a pasajeros a Turquía, el Reino Unido e Irlanda.

Nadie entre las más de 140 personas en el MV Hondius presenta síntomas del virus, indicaron las autoridades españolas, la OMS y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

Pasajeros en la cubierta del crucero MV Hondius a su llegada en el puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo. (AP Foto/Manu Fernandez) (Manu Fernandez/AP)

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, trató de tranquilizar a la población, repitiendo el domingo que el riesgo para el público en general por el brote es bajo.

Aun así, las personas que desembarcaban y el personal que trabajaba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, llevaban diferentes equipos de protección durante el proceso de evacuación, como mascarillas quirúrgicas, trajes de materiales peligrosos o máscaras con respirador. Un video obtenido por The Associated Press mostró a pasajeros en la pista poniéndose trajes similares y siendo rociados con desinfectante.

Un portavoz de la OMS no ha respondido a una pregunta de la AP sobre por qué se estaban tomando tales protocolos de seguridad, pese a las reiteradas garantías de las autoridades sobre el bajo riesgo general del virus.

Los pasajeros y algunos miembros de la tripulación de más de 20 nacionalidades a bordo serán evacuados a lo largo del domingo hasta el lunes.

Tras llegar a Madrid, los evacuados en el primer avión estarán en cuarentena, indicaron las autoridades españolas de salud. Sólo los 14 ciudadanos españoles a bordo harán cuarentena en España.

Las autoridades han señalado que los pasajeros y los miembros de la tripulación que desembarquen pasarán una revisión para detectar síntomas, no tendrán contacto con la población local y sólo saldrán del barco una vez que los vuelos de evacuación estén listos para trasladarlos a sus destinos. El director general de la OMS, junto con los ministros de Sanidad e Interior de España, supervisarán la operación en Tenerife.

¿Cómo se propaga el hantavirus?

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas.

Pero la cepa de los Andes detectada en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Tres personas han muerto en el brote y cinco pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus, que puede causar una enfermedad potencialmente mortal.

Pasajeros desembarcan del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo. (AP Foto) (AP)

Los pasajeros y miembros de la tripulación que desembarquen dejarán atrás su equipaje y solo se les permitirá llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales, un celular, un cargador y documentación.

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de una pasajera que murió a bordo, permanecerán en el barco, que navegará hacia Rotterdam, Holanda, donde será sometido a desinfección, según informaron las autoridades españolas.

El tiempo de navegación previsto hasta Rotterdam es de alrededor de cinco días, dijo la compañía de cruceros.

Países monitorean casos sospechosos de hantavirus

Médicos del Ejército británico se han lanzado en paracaídas sobre el remoto territorio del Atlántico sur de Tristán de Acuña, donde uno de los 221 residentes presenta un cuadro sospechoso de hantavirus.

El paciente era un pasajero del MV Hondius y desembarcó el mes pasado.

El Ministerio británico de Defensa señala que un equipo de seis paracaidistas y dos médicos saltó el sábado desde un avión de transporte de la Real Fuerza Aérea, que también lanzó oxígeno y equipo médico.

Tristan da Cunha es el territorio británico de ultramar habitado más remoto, a unos 2,400 kilómetros de la isla habitada más cercana, Santa Elena. El grupo de islas volcánicas no tiene pista de aterrizaje y por lo general sólo es accesible en barco en un viaje de seis días desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.