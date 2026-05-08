OMS asegura que contagios por hantavirus es bajo: ‘Se infecta cara a cara o por exposición a saliva’

El hantavirus, causante del brote en el crucero MV Hondius, sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir”, explicó este viernes el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, en rueda de prensa.

El portavoz subrayó que, pese a ello, incluso en casos de personas con hantavirus que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, “lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo”.

“No es un nuevo COVID, el riesgo para la población es absolutamente bajo”, insistió Lindmeier, quien también señaló que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión, donde compartir un mismo recinto con un paciente implica un mayor riesgo de contagio.

Azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo por hantavirus

La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios por hantavirus se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.

El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional en Países Bajos notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra.

La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros de Zúrich (Suiza), Dusseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos).

La azafata de la aerolínea KLM había estado previamente en contacto en Johannesburgo con una pasajera del crucero que falleció un día después a consecuencia del hantavirus.

Esta pasajera, de 69 años, era la esposa del primer fallecido en el buque, el 11 de abril. Desembarcó junto al cadáver de su marido y otros cerca de 30 pasajeros el día 24 en la isla de Santa Elena, en medio del océano Atlántico, y voló desde allí a Johannesburgo el 25 de abril, donde murió al día siguiente.

Al parecer, la azafata se encontraba en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril en el que la pasajera del crucero intentó embarcar, pero la tripulación decidió no permitirle subir al avión debido a su estado de salud.