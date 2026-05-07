Brote de hantavirus: ¿Qué sabemos sobre los países con casos sospechosos y confirmados?

Tras viajar en un crucero, hay distintos países que monitorean posibles casos de hantavirus de turistas.

Las autoridades sanitarias de Texas mantienen bajo vigilancia a dos personas, residentes en el estado, que viajaron en el crucero MV Hondius, el buque en el que se registró un brote de hantavirus mientras se trasladaba por el Océano Atlántico.

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, en inglés), una de las agencias sanitarias de EU, informaron a las autoridades locales en Texas que los dos pasajeros desembarcaron del buque y volaron de vuelta a EU antes de que se identificara el brote.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas contactó a estos individuos, que reportaron no tener ningún síntoma y que no tuvieron contacto con personas que estuvieran enfermas durante su viaje en el barco, según detalló un comunicado.

“Ambos acordaron vigilar la aparición de síntomas, mediante controles diarios de temperatura y contactar a las autoridades de salud pública ante cualquier señal de posible enfermedad”, detalló el escrito.

¿De qué nacionalidades son las personas contagiadas con hantavirus?

Estas dos personas en Texas se suman a otros tres individuos, al menos, que están bajo vigilancia de las autoridades en Georgia, Arizona y California por posible contagio de hantavirus, según reveló ayer el diario The New York Times.

Además de los casos que se monitorean en Estados Unidos, se mantiene el monitoreo constante de personas de otras nacionalidades.

Francia dice que los 5 franceses en crucero con hantavirus están sin síntomas preocupantes.

Al menos tres pasajeros de Países Bajos reciben tratamiento tras haber estado en el crucero.

Otros países donde se da seguimiento a posibles casos son Sudáfrica, Suiza, Reino Unido, Singapur, España, Alemania, Chile, Uruguay y Argentina que investiga si turistas se contagiaron ahí.

OMS descarta que hantavirus se convierta en epidemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus registrado en un crucero se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la COVID-19.

“Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora”, dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Agregó que el hantavirus se transmite de forma muy diferente al coronavirus causante de la pandemia hace seis años, mediante contacto estrecho e íntimo, mientras que el causante de la COVID-19 se contagiaba por vía respiratoria.

El jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud, recordó que la situación actual es similar a una que se produjo en Argentina en 2018-2019, y que finalizó con 34 contagios.