Apple Watch tiene nuevo rival: ¿Cómo es el Fitbit Air, el reloj inteligente de Google de 100 dólares?

El nuevo dispositivo incluye un cable de carga y, según Google, tiene una autonomía de aproximadamente una semana entre cargas. (Shutterstock).

Google lanzó el jueves el Fitbit Air, una pulsera de actividad física sin pantalla de 100 dólares dirigida directamente a competir con Whoop y otros fabricantes de dispositivos portátiles de salud y fitness que prescinden de pantallas.

El nuevo dispositivo guarda un parecido asombroso con el monitor de actividad física de Whoop, con una suave correa de tela que oculta la batería y los sensores.

Una gran diferencia radica en el modelo de negocio: un pago inicial para adquirir el hardware y una suscripción opcional a Google Health por 10 dólares al mes.

Whoop no cobra por su hardware, sino que ofrece una suscripción anual que comienza en 200 dólares.

El Fitbit Air podría resultar atractivo para quienes buscan una alternativa más sencilla al Apple Watch —con menos distracciones y notificaciones— o una opción más económica que otros dispositivos de seguimiento de actividad física.

¿Cuáles relojes son ‘competencia’ para Google?

El popular Oura Ring, comercializado por Oura Health Oy, tiene un precio inicial de 349 dólares, mientras que el reloj inteligente más económico de Apple Inc., el SE 3, cuesta 249 dólares.

Muchos de los Fitbit actuales de Google superan los 100 dólares, y su Pixel Watch 4 tiene un precio de 349 dólares.

¿Cómo funciona el Fitbit de Google?

El dispositivo funciona con un nuevo entrenador de salud integrado en la nueva aplicación Google Health para iOS y Android, y registra los pasos, la distancia recorrida, el sueño, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Además, al igual que muchos dispositivos portátiles recientes, puede detectar signos de fibrilación auricular y cuenta con sensores para el seguimiento del movimiento.

Sin pantalla ni botones físicos, el Fitbit utiliza retroalimentación háptica para la función de alarma y una pequeña luz para indicar el nivel de batería restante.

El dispositivo incluye un cable de carga y, según Google, tiene una autonomía de aproximadamente una semana entre cargas.

En su lanzamiento, el Fitbit admite comandos de voz para registrar la actividad y las comidas. Sin embargo, a diferencia de un reloj inteligente o el asistente de un teléfono, no puede responder a los usuarios mediante voz.

Está disponible en cuatro colores: obsidiana, niebla, lavanda y baya, y los usuarios pueden adquirir correas adicionales para sujetar el sensor y la batería por 35 dólares.

En una entrevista, Rishi Chandra, responsable de la división de dispositivos portátiles y salud de Google, afirmó que el Fitbit Air, tras varios años de inactividad en los lanzamientos de la división, marca el inicio del resurgimiento de Fitbit.

Considera que la marca, presente en iOS y Android, es el principal dispositivo portátil de Google para un público más amplio. El Pixel Watch, por su parte, está más dirigido a los usuarios más fieles de los ecosistemas Pixel y Android.

Chandra afirmó que el nuevo software es tan importante como la pulsera. «Queremos que cada producto de hardware que desarrollamos, desde el Pixel Watch hasta toda la gama de Fitbit, se optimice en torno a este entrenador de salud», declaró.

«Creemos que esta es la próxima ola de innovación en tecnología portátil: no solo proporciona datos, sino que también ayuda a interpretarlos y a actuar en consecuencia».

Junto con Google, otras importantes empresas tecnológicas como Apple y Samsung han estado profundizando en el sector de la salud.

Según datos de IDC, Fitbit representó aproximadamente el 6% del mercado mundial de pulseras de actividad en 2025, seguido de Whoop con un 2%. Sin embargo, los fabricantes chinos dominaron la categoría: Xiaomi controlaba cerca de la mitad del mercado, seguido de Huawei con aproximadamente un cuarto y Samsung con un 10%.

¿Qué ofrece Google Salud?

La nueva aplicación Google Salud muestra datos de actividad física estándar, como pasos y calorías, además de sueño y constantes vitales.

Está organizada en cuatro pestañas principales: Hoy, que incluye métricas diarias; Actividad física; Sueño; y Salud.

Los usuarios pueden registrar manualmente comidas y ciclos de actividad física, y compartir datos con contactos u otras plataformas de salud.

La suscripción mensual incluye el servicio de entrenador personal, que ofrece recomendaciones basadas en los objetivos de actividad física.

Los usuarios también pueden subir fotos de sus comidas para analizar el contenido calórico y de macronutrientes.

“Cuando ves a los atletas profesionales, ves que cuentan con un gran equipo que los apoya”, dijo Chandra. “Tienen un nutricionista, un asesor del sueño y un entrenador físico, todos velando por sus necesidades. Eso es lo que el Asesor de Salud busca ofrecer: adaptarse a tus circunstancias personales, porque cada persona es diferente”. El asesor se lanzará oficialmente el 19 de mayo, mientras que el dispositivo saldrá a la venta el 26 de mayo. Los pedidos anticipados comienzan el jueves.

El cambio de nombre del software de Fitbit a Google Health podría llevar a algunos consumidores preocupados por la privacidad a reconsiderar la cantidad de datos que están dispuestos a compartir con la empresa.

Los usuarios de Fitbit que no hayan migrado sus datos a una cuenta de Google antes del 19 de mayo ya no podrán acceder a la plataforma, fecha límite que se extendió desde febrero. Bloomberg News fue el primero en informar sobre el nuevo dispositivo en marzo.