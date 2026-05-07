Banxico termina ciclo de recortes a tasa de interés; Jonathan Heath y Galia Borja votaron en contra

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja ya había advertido que el ciclo de recortes del Banxico llegaría a su fin este año.

El Banco de México (Banxico) aplicó el último recorte a la tasa de interés de 2026, en un contexto en el que la inflación en México desaceleró en abril.

“Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual (...) Juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", apuntó el Banxico en su comunicado.

La decisión dividió al Banxico otra vez, pues los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja votaron por dejar la tasa en 6.75 por ciento.

La reducción, que deja la tasa de interés del Banxico queda en 6.50 por ciento, termina así un ciclo de recortes que la Junta de Gobierno inició hace más de dos años, en marzo de 2024.

¿Qué dijo el Banxico sobre la guerra en Irán?

El Banxico consideró que el nuevo nivel de la tasa de interés es el adecuado para enfrentar los retos inflacionarios por la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos y Donald Trump, que provocó una escalada en los precios del petróleo.

“La incertidumbre asociada con el conflicto en Medio Oriente se moderó, aunque permanece elevada. Los mercados financieros internacionales y los precios de las materias primas mostraron volatilidad y un desempeño mixto", dijo.

Esta semana, el Gobierno de Trump transmitió a la República Islámica un memorando de una página que podría reabrir el Estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, según una persona familiarizada con el asunto.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico, ya había adelantado que la Junta de Gobierno recortaría la tasa por última vez este año durante la reunión de mayo.

“Estamos cerca de concluir el ciclo de recortes, a través del cual hemos reducido la tasa de referencia en 450 puntos base. Los determinantes de la inflación apuntan a la ausencia de presiones de demanda,por lo que en nuestra siguiente decisión valoraremos realizar un último ajuste”, señaló ante el Senado a finales de abril.

El PIB nacional se contrajó 0.8 por ciento en el primer trimestre, la mayor caída desde finales de 2024. Esto le da a la Junta de Gobierno margen de maniobra para flexibilizarla, incluso mientras lidian con las presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Irán.

Los pronósticos del Banxico sobre la inflación para 2026

Hubo actualizaciones mínimas en las proyecciones sobre el nivel de los precios en México, aunque la Junta de Gobierno mantuvo su previsión de que la inflación llegará al objetivo de 3 por ciento en el segundo trimestre de 2027.

El Banco de México señaló que la inflación cerrará en 4.1 por ciento durante el primer trimestre, 10 puntos base más respecto a su cálculo previo, y que se desacelerá a 3.8 por ciento para el periodo julio-septiembre, 10 puntos base más que su pronóstico anterior.

Entre los riesgos al alza para la inflación están:

Disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos. Persistencia de la inflación subyacente. Presiones de costos. Una tendencia a la depreciación del peso mexicano. Afectaciones climáticas.

Con información de Ana Martínez y Bloomberg