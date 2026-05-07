Peso, en ‘modo zen’ ante el dólar a la espera de la decisión del Banxico: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 7 de mayo.

El peso mexicano inicia la jornada de este jueves 7 de mayo con ligera ganancia ante el dólar tras la publicación del dato de inflación de abril, mientras que los analistas esperan la decisión de política monetaria del Banxico.

De acuerdo con el Inegi, la inflación en México se ubicó en 4.45 por ciento en abril. Entre los productos que más bajaron de precio estuvieron el tomate verde y el pollo, aunque el kilo de jitomate continuó ejerciendo presión sobre los ‘bolsillos’ de los mexicanos.

Sobre el Banco de México, la mayoría de los analistas consultados en la Encuesta Citi pronostican que la Junta de Gobierno recortará la tasa de interés en 25 puntos base a 6.50 por ciento.

Los especialistas estiman que el recorte de este jueves 7 de mayo será el último a la tasa del Banxico para este 2026.

¿Cómo se cotiza el peso ante el dólar?

El peso se aprecia 0.16 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.22 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 6 de mayo.

“El peso mexicano consolida su avance y se ubica en el 14° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio presenta sesgo bajista, después de que los inversores evaluaron el reporte de inflación local, previo a la reunión de política monetaria de Banxico”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.72 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.64 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.34 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.05 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el rand sudafricano con 0.88 por ciento; el florín húngaro con 0.87 por ciento; la corona noruega con 0.65 por ciento; la corona sueca con 0.47 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg