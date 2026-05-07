México presenta plan nacional para gasoductos; el objetivo es la soberanía energética: Sheinbaum

El plan nacional de gasoductos hacia 2030 contempla la distribución de energía hacia los polos de Bienestar.

El Gobierno de México anunció un ambicioso plan de más de 140 mil millones de pesos para ampliar, modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura de gasoductos hacia 2030, como parte de la Estrategia Integral de Gas Natural.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía detalló que el plan contempla recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

En la ‘mañanera’ de este 7 de mayo, la funcionaria explicó que la CFE invertirá más de 53 mil millones de pesos, mientras que el Cenagas destinará más de 87 mil millones de pesos.

CFE construirá nueve nuevos gasoductos

La secretaria de Energía señaló que la CFE desarrollará nueve nuevos gasoductos con el objetivo de abastecer 13 nuevas plantas de Ciclo Combinado.

Los gasoductos desarrollados por la CFE son:

Cuxtal II, de Yucatán a Tabasco: Entrada en operación en mayo de 2027. Centauro del Norte Tramo 1, de Baja California a Sonora: Entrada en operación en noviembre de 2026. Centauro del Norte Tramo 2, en Sonora: Entrada en operación en diciembre de 2028. Re ruta Guaymas – El Oro, en Sonora: Entrada en operación en diciembre de 2028. Ramal Cosoleacaque, en Tabasco: Entrada en operación en noviembre de 2027. Ramal Paraíso, en Tabasco: Aún no se define fecha de término. Ramal Tula, en Hidalgo: Entrada en operación en diciembre de 2028.

De estas centrales eléctricas, siete están próximas a concluir su construcción, cuatro ya fueron licitadas y dos más serán licitadas en los próximos meses.

Luz Elena González destacó que estos proyectos buscan fortalecer el suministro energético y acompañar el crecimiento industrial de México.

CENAGAS rehabilitará más de 21 mil kilómetros de red

Por su parte, Cenagas construirá tres nuevos gasoductos y realizará trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la red existente, que actualmente suma 21 mil 149 kilómetros.

La titular de la Secretaría de Energía calificó la inversión como “histórica” y aseguró que permitirá garantizar el abasto “seguro, eficiente y oportuno” de gas natural en México.

El proyecto también contempla abastecer de gas natural a los Polos del Bienestar impulsados dentro del Plan México, además de garantizar el suministro requerido por la industria y otras actividades económicas.

En la presentación participaron el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor; y el director de CENAGAS, Cuitláhuac García.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el plan de gasoductos?

La mandataria mexicana destacó que el objetivo “es la soberanía energética”.

Agregó que cualquier país busca “ampliar sus capacidades de producción, de combustibles o de fuentes renovables de energía para no depender del exterior”.

En tanto Luz Elena González detalló que México cuenta con 21 mil 149 kilómetros (km) de gasoductos y especificó que la inversión se destinará a abastecer el suministro de las 13 nuevas centrales de la CFE, de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) del Plan México, y la renovación de gasoductos e instalaciones.

Emilia Esther Calleja, directora general de CFE, informó que esta institución actualmente construye cuatro gasoductos que, en conjunto, permitirán transportar más de mil 200 millones de pies cúbicos (MMpcd) de gas natural.

Recordó que las 13 nuevas centrales que consumirán gas natural para la generación de energía eléctrica están ubicadas en: Manzanillo que entró en operación el 17 de abril; Mérida, Yucatán y de González Ortega, Baja California, que serán inauguradas en mayo; además de que se concluyen obras en Durango, Veracruz, Yucatán y Sonora. Asimismo, en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco. En conjunto estos proyectos generarán 18 mil 400 empleos directos e indirectos durante su construcción.

Cuitláhuac García, director general del CENAGAS, detalló que ampliarán su capacidad de transporte con una inversión histórica en el sexenio de 87 mil mdp para el desarrollo de tres nuevos gasoductos: Coatzacoalcos II en Veracruz; Naco-Hermosillo-Guaymas en Sonora; y Libramiento Reynosa en Tamaulipas. También se destinarán a 41 proyectos de modernización y para acciones de rehabilitación y mantenimiento operativo.