BTS en México: ¿A qué hora abren las puertas para los conciertos en el Estadio GNP Seguros?

BTS tiene programados tres conciertos en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo. (Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Luego de una larga espera, finalmente llegó la semana más importante para el ARMY: el inicio de la gira ‘Arirang’ en el Estadio GNP Seguros, con la cual BTS ofrecerá tres conciertos.

La euforia por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ha provocado que la ‘fiebre morada’ se haga presente fuera del recinto desde varias horas antes, con el objetivo de ingresar lo más pronto posible a los conciertos de BTS.

A pesar de ello, Ocesa informó mediante un comunicado que no es necesario llegar con demasiada anticipación al evento, ya que el ARMY tiene sus asientos asegurados: “Todos los lugares para BTS Arirang Tour están numerados. No es necesario llegar antes ni acampar”, indicaron. Pero entonces, ¿cuál es la mejor hora para llegar?

La gira de BTS en la Ciudad de México inicia el 7 de mayo. (Foto: Shutterstock).

¿Cuándo y a qué hora son los conciertos de BTS?

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México se realizarán en tres fechas: iniciarán este jueves 7 de mayo y concluirán el domingo 10 de mayo. Antes de acudir, te recomendamos revisar cuidadosamente para qué día compraste tu boleto.

Jueves 7 de mayo

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo

De acuerdo con la página oficial de Ticketmaster, en las tres fechas el concierto comenzará puntualmente a las 8:00 de la noche.

Zonas VIP: ¿A qué hora inicia el check-in para el concierto de BTS?

En caso de que hayas adquirido entradas en las zonas VIP del recinto, deberás llegar varias horas antes del inicio del show, debido a que este boleto no solo incluye acceso al concierto, sino también otras amenidades. Los horarios son los siguientes:

Check-in VIP : de 10:00 de la mañana a 3:45 de la tarde

: de 10:00 de la mañana a 3:45 de la tarde Compra VIP de merch : a partir de las 10:00 de la mañana

: a partir de las 10:00 de la mañana Puertas VIP: 3:00 de la tarde

El ARMY tendrá una hora libre desde la apertura de puertas hasta el soundcheck, ya que esta actividad comenzará a las 4:00 de la tarde. Este es un momento especial, pues los integrantes saldrán al escenario para realizar un último ensayo general.

Las puertas para las zonas generales se abren después del soundcheck. [Fotografía. AP]

¿A qué hora abren las puertas generales para BTS en el Estadio GNP Seguros?

Una vez que finalice el soundcheck, las ARMY con boletos en las demás zonas del Estadio GNP Seguros podrán ingresar. Recuerda que todos los asientos están numerados, por lo que no corres el riesgo de quedarte en un mal lugar.

Puertas generales: 4:30 de la tarde

De acuerdo con el mapa de Ocesa, dentro del Estadio GNP Seguros habrá diferentes puestos con mercancía oficial, además de zonas de hidratación y baños para el ARMY.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para ver a BTS?

La manera más sencilla de llegar a los conciertos de BTS es mediante el transporte público. La mejor opción es el Metro de la Línea 9 (color café). Las estaciones que te dejan a unos pasos del recinto son:

Velódromo (la más cercana al puente entre el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros, ideal para los accesos D y la zona de gradas)

(la más cercana al puente entre el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros, ideal para los accesos D y la zona de gradas) Ciudad Deportiva (ideal para los accesos A y B, además del check-in de la zona VIP)

(ideal para los accesos A y B, además del check-in de la zona VIP) Puebla

También puedes llegar a través del Metrobús de la Línea 2 (color morado). Las estaciones más cercanas son Iztacalco y Goma; en ambos casos solo deberás caminar unas cuadras para llegar.

En caso de que acompañes a un menor al concierto, puedes solicitar acceso a las gradas habilitadas para mamás y papás; sin embargo, considera que el cupo es limitado.