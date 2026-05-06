Conciertos de BTS en México: Este es el setlist de la gira ‘Arirang Tour’

Esto sabemos sobre el setlist de BTS (Fotoarte: El Financiero / Créditos: BTS, Shutterstock,

Luego de la visita de BTS a Palacio Nacional, la polémica en la venta oficial de merch y otras actividades para el ARMY, llegan los conciertos en el Estadio GNP del grupo de k-pop.

Con esto, las personas que obtuvieron boletos para las presentaciones de BTS querrán saber cuáles son las canciones que podrán cantar a todo pulmón; conoce a continuación el setlist del BTS World Tour ‘Arirang’ para México.

¿Cuál es el setlist de BTS?

Para esta gira de BTS, el setlist —con base de 23 canciones— se divide en dos actos con canciones prácticamente fijas. Al terminar, realizan un ‘encore’, es decir, el segmento extra donde los artistas amagan con dejar el escenario peor regresan con algunos temas más.

En el segmento final, hay canciones constantes como Come Over, Butter y Dynamite; luego, interpretan dos canciones ‘sorpresa’ que varían por cada fecha; y, finalmente, cierran con Please e Into the Sun.

Así es como se desarrollan, hasta el momento, las presentaciones de BTS:

Acto 1

Hooligan Aliens Run BTS they don’t know ‘bout us Like Animals FAKE LOVE SWIM Merry Go Round

Acto 2

2.0 NORMAL Not Today MIC Drop FYA Fire Body to Body IDOL

Encore

Come Over Butter Dynamite Canción sorpresa #1 Canción sorpresa #2 Please Into the Sun

BTS regresa a México con tres presentaciones. (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son las canciones sorpresa que ya han presentado BTS?

De acuerdo con los registros de sus setlists de presentaciones en Corea, Japón y Estados Unidos, estas son las canciones que se han usado hasta el momento como parte de las canciones sorpesa y que, aparentemente, no repetirán:

Mikrokosmos

I Need U

Take Two

DNA

Spring Day

RUN

Save Me

Crystal Snow

Dope

For You

Life Goes On

Silver Spoon

Boy With Luv

Pied Piper

ON

Outro: Wings

Dionysus

Best of Me

De momento, se desconoce cuáles podrían ser las canciones que se presenten como sorpresa pero una fuerte candidata para alguna de las fechas es Airplane pt.2, tema que hace alusión al tradicional mariachi mexicano y menciona a la Ciudad de México en una de sus frases.

El grupo de Kpop BTS en su concierto en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) (Kim Hong-Ji/AP)

¿Qué está prohibido en los conciertos de BTS en CDMX?

Los conciertos de BTS en el Estadio GNP esta semana contarán con una serie de restricciones para los asistentes, entre ellas la prohibición de acampar, apartar lugares o reingresar una vez escaneado el boleto. Las presentaciones del grupo en la Ciudad de México se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo.

De acuerdo con el reglamento del recinto, tampoco estará permitido permanecer en estacionamientos, consumir alcohol en esas áreas ni ingresar bajo efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Además, la organización advirtió que la venta de mercancía no oficial sin licencia autorizada está prohibida.

Entre los objetos restringidos destacan láseres, cornetas, maquillaje líquido, medicamentos de venta libre, sombrillas, sillas, casas de campaña, cámaras profesionales y cigarros electrónicos. También se impedirán artículos considerados peligrosos, como cadenas con picos, pirotecnia o cualquier tipo de arma.

El inmueble sí permitirá el ingreso de lightsticks oficiales, peluches, cartulinas pequeñas, banners, banderas sin asta, celulares y mochilas compactas de un solo compartimento.

Ocesa informó además que el acceso VIP iniciará a las 3:00 de la tarde y las puertas generales abrirán a las 4:30 pm. Los ingresos habilitados serán por las puertas 6 y 15, mientras que el acceso a gradas está habilitado por Puente Norte y Sur.