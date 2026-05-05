Fiebre ARMY en CDMX: Pop-up, trajineras y todas las actividades temáticas de BTS

Con los conciertos de BTS en México, han surgido una serie de actividades para el fandom ARMY, como la Pop-Up Arirang, trajineras y otros espacios en los que podrán convivir y compartir su pasión por el grupo de k-pop.

Hayas alcanzado o no un boleto para BTS en CDMX —que apenas abrió tres fechas ante una demanda de millones de personas—, aún hay oportunidad de formar parte de la fiebre por los 5 veces nominados al Grammy.

BTS Pop-Up oficial: Fechas y cómo realizar tu registro

Una de las actividades más esperadas es la BTS Pop-Up: Arirang, una tienda de merch oficial con cupo limitado y que requiere de registro previo.

Fecha : 8, 9, 10 y 11 de mayo de 10:00 a 20:00 horas

: 8, 9, 10 y 11 de mayo de 10:00 a 20:00 horas Lugar : Colima 194, Roma Norte, CDMX

: Colima 194, Roma Norte, CDMX Registro: Del 1 al 11 de mayo mediante weverse (no necesitas membresía, solo una cuenta)

Bazar de merch de BTS

Ante las fuertes políticas de propiedad de la marca de BTS, se anunció que los días del concierto solo habrá venta de merch oficial y no de la extraoficial o ‘fanmade’ como ocurre regularmente afuera de los conciertos.

Por ello, los comerciantes de las inmediaciones de los conciertos del Estadio GNP y Palacio de los Deportes realizarán este 5 de mayo un bazar de merch de 10:00 a 19:00 horas en Estadio Velódromo, es decir, cerca del Metro Velódromo pero por la salida opuesta al Palacio.

Kpop Bazarcito: Edición Arirang

El 8 de mayo de 13:00 a 20:00 horas se realizará la ‘Edición Arirang’ del Kpop Bazarcito, con sede en Fronton Bucareli, con dirección en Bucareli 118, colonia Juárez.

Se trata de una alternativa céntrica cercana al Metro Balderas en donde las ARMY podrán reunirse y convivir, además de comprar un poco de merch.

Trajineras de BTS en Xochimilco

El ARMY se movilizó para, además, ofrecer de otras actividades al fandom. Una de ellas serán trajineras de Xochimilco temáticas especiales que saldrán desde el Embardadero Las Flores de Nativitas. Habrá 10 trajineras disponibles para dar paseos.

Fecha : 7 al 11 de mayo

: 7 al 11 de mayo Costo: 600 pesos por trajinera

¿Te quieres tomar fotos? Las vallas en CDMX de BTS

Si quieres tomarte fotos en diferentes spots, se han colocado vallas en la capital, tanto de forma oficial como realizadas por fans. Algunas de ellas reportadas están en:

Av. Chapultepec 402, Roma Norte (cerca del Metro Insurgentes)

Belgrado 13, Juárez (cerca del Metro Sevilla)

Av. Paseo de la Reforma 398, Nueva Cobertura (cerca del Metro Insurgentes)

Conciertos de BTS en México: Esto debes saber

BTS regresa a la Ciudad de México con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, todos programados a las 20:00 horas. Se prevé alta afluencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación ante los filtros de acceso

El transporte público es la principal opción: la Línea 9 del Metro (estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo), Metrobús y Trolebús con rutas cercanas. También habrá transporte especial Ticket2ride y opciones de estacionamiento oficial.

Se permitirá el ingreso de artículos del fandom como lightsticks, pero se restringen cámaras profesionales, alimentos y objetos voluminosos.