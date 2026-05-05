Primer simulacro nacional 2026: ¿En qué celulares sonará la alerta sísmica?

Miles de celulares recibirán una alerta en el marco del Simulacro Nacional 2026.

Después de la sacudida y el susto por el sismo de 5.6 que se registró el lunes, la población se alista para el Simulacro Nacional 2026 este 6 de mayo, en el que miles de celulares recibirán un aviso del Sistema de Alertamiento Masivo para temblores.

Esta nueva forma de alertamiento se puso a prueba el año pasado en el país, con el objetivo de avanzar en la prevención y la pronta respuesta ante los sismos.

El lunes, sin embargo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que, al momento del sismo, este sistema se encontraba en una etapa de pruebas y mantenimiento de cara al simulacro.

“Las pruebas técnicas se llevaron a cabo en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, las cuales han concluido y el sistema de alertamiento (Cell Broadcast) se encuentra nuevamente en funcionamiento”, explicó.

¿Cómo recibir la alerta sísmica en mi celular?

La ATDT remarcó que no es necesaria ninguna aplicación para recibir las alertas, tener saldo o conexión a internet, pues es suficiente con estar conectado a la red telefónica.

La alerta sísmica en celulares se probó por primera vez el año pasado. (Especial)

Para poder recibir las alertas sísmicas en el celular, los usuarios deberán configurar sus dispositivos activando las alertas inalámbricas.

De esta forma puedes hacerlo:

Dispositivos Android: Ve a “Ajustes”, luego a “Notificaciones”, y activa “Alertas de emergencia inalámbricas”.

Dispositivos iOS: Accede a “Configuración”, luego a “Notificaciones”, y activa “Alertas gubernamentales”.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en mi celular?

En simulacros anteriores, el alertamiento a celulares presentó algunas fallas. Estas son cuatro razones por las que quizá las personas no recibieron la alerta en sus celulares:

Celular apagado : Si el celular está apagado, no hay forma de que el usuario reciba la alerta.

: Si el celular está apagado, no hay forma de que el usuario reciba la alerta. Celular sin red : Para que llegue la alerta, es indispensable que el celular tenga conexión a la red, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G.

: Para que llegue la alerta, es indispensable que el celular tenga conexión a la red, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G. Alertas de emergencia no activadas : El dispositivo móvil debe estar configurado para recibir alertas de emergencia.

: El dispositivo móvil debe estar configurado para recibir alertas de emergencia. Celular está lejos de la zona de riesgo: Sólo quienes se encuentran en zonas de riesgo de sismo recibirán la alerta en sus celulares. Si el usuario está fuera de esta área, no llegará la notificación a su dispositivo.

Hipótesis de sismo para el Simulacro Nacional 2026

Para este ejercicio de protección civil, las autoridades diseñaron un escenario basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2.

Este cálculo, explicó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se fundamenta en la “Brecha Sísmica de Guerrero”, una zona de la costa de 200 km donde las placas tectónicas han acumulado tensión sin registrar un movimiento telúrico de gran magnitud desde 1911.

El hipotético epicentro estará a 55 km al noroeste de Acapulco (entre Petatlán y Coyuca de Benítez), a una profundidad de 18 km.

“Es importante destacar que, debido a la diversidad geográfica de México, cada unidad estatal de protección civil desarrollará su propia hipótesis en función de los riesgos específicos de su ubicación”, remarcó la CNPC.

Aquellas zonas no expuestas a fenómenos sísmicos podrán proponer el escenario que mejor se ajuste a su esquema local de riesgos.