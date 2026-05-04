Los memes tampoco fueron simulacro: Los mejores para quitar el susto del sismo HOY

Los memes no faltaron tras el susto por el sismo. (Fotos: IA Gemini / Captura de pantalla).

¿Ensayo para septiembre? Un sismo de magnitud 5.6 sacudió a Oaxaca esta mañana y sorprendió a habitantes del centro y sur del país. A las placas tectónicas se les ocurrió “bailar la pelusa” a solo dos días del Simulacro Nacional, lo que generó una mezcla de protocolos bien ejecutados… y caras de “¿esto sí es real?”.

El temblor tuvo epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En la Ciudad de México, la alerta sísmica sí sonó en altavoces, lo que activó desalojos en viviendas, oficinas y edificios públicos. La escena fue la habitual: personas bajando escaleras, otras revisando el celular y algunas más preguntando si ya tocaba simulacro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó: “Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”. En la misma línea, Myriam Urzúa, titular de Protección Civil en la capital, señaló: “no tenemos ninguna afectación” tras los primeros recorridos.

No hubo daños materiales ni pérdidas humanas hasta el momento, mientras que la Secretaría de Marina descartó cualquier riesgo de tsunami. A nivel operativo, el Gabinete de Seguridad indicó que se mantiene comunicación con autoridades estatales y municipales para la evaluación preliminar. Todo bajo control… excepto el susto inicial.

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el celular?

Aquí es donde la historia se pone más técnica —y donde empezaron varias quejas en redes sociales—. Aunque los altavoces sí funcionaron en la CDMX, muchos usuarios notaron que la alerta sísmica en celulares simplemente no llegó.

La explicación vino de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que informó: “La plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026“.

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Los mejores memes del sismo de 5.6 HOY

Y como ya es costumbre en México, después del protocolo… llega el humor. Los memes del sismo hoy aparecieron casi al mismo ritmo que la alerta sísmica (la de los altavoces, al menos).

No faltaron los bolillos virtuales, algunos con su jamón y queso incluidos, por si vienen réplicas; además de bromas sobre cómo siempre está temblando aquí y lo que van a encontrar los BTS en México, quienes esta semana darán sus esperados conciertos.

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del sismo. (Foto: Captura de pantalla).

¿Cuándo es el Primer Simulacro Nacional 2026?

Para quienes se quedaron con la duda —o con la sospecha de que todo era un ensayo adelantado—, el Simulacro Nacional 2026 está programado para el próximo 6 de mayo a las 13:00 horas.

El ejercicio tiene como objetivo fomentar la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población. Durante el simulacro, se activará la alerta sísmica en múltiples canales: altavoces, celulares, radio y televisión. El escenario planteado será un sismo de magnitud 8.2.

Con información de EFE