¿Por qué Rubén Rocha tiene un operativo de protección especial de la Guardia Nacional?

Claudia Sheinbaum respaldó a Rubén Rocha y afirmó que EU debe presentar pruebas 'contundentes' para sostener su acusación contra el gobernador.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, es protegido por un operativo especial de la Guardia Nacional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 4 de mayo.

En su conferencia ‘mañanera’, la mandataria fue cuestionada sobre la licencia al cargo de gobernador pedida por Rubén Rocha durante el fin de semana pasado para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la ronda de preguntas, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si Rubén Rocha, gobernador emanado de las filas de Morena y quien ganó la elección en 2021, cuenta con protección especial.

La razón por la que Rubén Rocha es protegido por la Guardia Nacional

Claudia Sheinbaum remarcó que como se hace en todos los casos, cuando un funcionario público en funciones o con licencia afirma que su integridad física está en peligro, este tiene derecho de acercarse con la Guardia Nacional para pedir protección.

“En este momento, (Rubén Rocha) tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete”, comentó en su ‘mañanera’ de este 4 de mayo.

Omar García Harfuch aclaró que Rubén Rocha Moya no solicitó protección, sino que fue una “sugerencia” del propio Gabinete de Seguridad. “No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, sumó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana añadió que por ahora, no hay indicios de que Rubén Rocha haya sido amenazado por el crimen organizado.

García Harfuch también apuntó que “hasta donde tengo entendido”, Rocha Moya permanece en Sinaloa y perdió el fuero al pedir su separación temporal al cargo de gobernador.

Entre otros funcionarios públicos que pidieron protección de la Guardia Nacional estaba Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que fue ejecutado mediante un operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rubén Rocha afirma que acusación de EU busca ‘golpear’ a la 4T

En un mensaje durante la noche del viernes 1 de mayo, Rubén Rocha Moya dijo tener la conciencia tranquila al revelar que había presentado ante al Congreso de Sinaloa una licencia para separarse 30 días del cargo de gobernador.

“A mi pueblo y a mi familia, los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Eso lo puedo decir con firmeza en el momento en que las instituciones de nuestro país lo requieran”, remarcó.

Rocha Moya agregó que la acusación presentada por el Departamento de Justicia de EU (y que también ‘salpica’ al senador Enrique Inzunza Cázarez y a Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán que pidió licencia) tiene “motivos políticos”.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos", destacó en su mensaje.