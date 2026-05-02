¿Mantiene el fuero? Las claves de la de licencia de Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa

Un gobernador puede conservar su fuero constitucional (inmunidad procesal) incluso al solicitar una licencia temporal al cargo. (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó el viernes por la noche una solicitud de licencia para separarse del cargo por lo menos 30 días, luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo relacionó a él y a otras nueve personas con el crimen organizado.

La solicitud fue aprobada este sábado 2 de mayo en el Congreso de Sinaloa, luego el recinto legislativo avaló el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de la entidad.

Tras dar a conocer su separación temporal del cargo, la oposición acusó que no es suficiente, pues se necesita retirar el fuero, una medida que tienen los funcionarios públicos para evitar detenciones o ser juzgados.

Tras licencia, ¿Rocha Moya mantendrá el fuero?

De acuerdo con la Constitución Política de Sinaloa, Rocha Moya mantiene el fuero constitucional.

Un gobernador puede conservar su fuero constitucional (inmunidad procesal) incluso al solicitar una licencia temporal al cargo, según se desprende de la situación reciente del mandatario sinaloense.

Estos son los clave sobre la licencia y el fuero

• Mantenimiento del fuero: La solicitud de licencia temporal, comúnmente utilizada para enfrentar investigaciones sin que la figura del gobernador en funciones interfiera, no implica automáticamente la pérdida de la inmunidad constitucional que protege contra detenciones.

• Situaciones contradictorias: Aunque existen tesis aisladas que indican que un gobernador con licencia temporal no goza de inmunidad procesal para delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en la práctica reciente la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que la licencia temporal protege contra la detención.

• Investigaciones: La licencia busca facilitar las indagatorias de la FGR mientras el funcionario mantiene su protección constitucional.

• Casos de alto perfil: En el caso de Rubén Rocha Moya se solicitó licencia para enfrentar una indagatoria por presuntos vínculos con el narcotráfico, manteniéndose el fuero como obstáculo inicial para una detención inmediata.

En resumen, la licencia temporal separa al gobernador de sus funciones ejecutivas diarias, pero no elimina su estatus jurídico de protección (fuero), lo cual requiere un proceso distinto conocido como desafuero o juicio de procedencia.

¿Puede ser detenido Rocha Moya ahora que tiene licencia?

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se refirió al tema del fuero y el proceso que podría enfrentar el gobernador de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el exministro explicó que la “inmunidad procesal, mal llamada ‘fuero’, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos”.

Les sirve para “evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución”, agregó.

Sin embargo, resaltó que esta medida protege a la función no a la persona. “Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”, indicó.

“Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido”, señaló.