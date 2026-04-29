EU acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otras 9 personas de narcotráfico

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena, entre otros 8 funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla", apuntó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado este miércoles 29 de abril.

El Cártel de Sinaloa fue designado como grupo terrorista por autoridades de EU el año pasado, al igual que otros cárteles mexicanos.

La acusación formal incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, a/k/a ‘Cholo’, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, todos señalados por delitos de tráfico de drogas y armas. En tanto, Juan Valenzuela Millán también es señalado por “delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”.

¿De qué delitos es acusado Rubén Rocha por EU?

La acusación de Estados Unidos señala que Rubén Rocha y el resto de funcionarios participaron en una conspiración “corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa, con el fin de importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

Según EU, los funcionarios protegieron a líderes del Cártel de Sinaloa de ser investigados, arrestados y enjuiciados; además, presuntamente habrían entregado información confidencial de seguridad y del Ejército al cártel para facilitar sus actividades delictivas.

Asimismo, el reporte de EU señala que los funcionarios ordenaron a policías estatales, municipales para que protegieran los cargamentos de drogas que son almacenados en México y trasladados a EU.

El gobernador Rubén Rocha Moya es acusado en Estados Unidos con los cargos de:

Conspiración para la importación de narcóticos Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por esos delitos podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión.

¿Qué relación tendría Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa?

Según el Departamento de Justicia, Rubén Rocha fue elegido como gobernador en Sinaloa luego de que presuntamente Los Chapitos lo ayudaran a ser elegido, mediante el secuestro e intimidación de sus rivales.

“A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”, apuntó.

Ya como gobernador, Rubén Rocha habría permitido que Los Chapitos operaran en Sinaloa con impunidad, a cambio de “cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico”.

El Departamento de Justicia afirma que Rubén Rocha y otros agentes acusados han abusado de su autoridad en beneficio del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.

“Como gobernador de Sinaloa, y tal y como prometió antes de su elección, ROCHA MOYA se ha asegurado desde entonces de que los Chapitos hayan podido consolidar y ejercer un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluidas la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 20 Sinaloa, la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán”, apuntó la acusación formal.

Rubén Rocha rechaza la acusación de EU en su contra

El gobernador Rubén Rocha emitió un mensaje este miércoles, tras la acusación del Departamento de Justicia en su contra, y rechazó los señalamientos.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, afirmó.

Asimismo, consideró que este es un ataque contra él y contra Morena, partido que lo representa y que actualmente gobierna México.