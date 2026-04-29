¿Qué relación tenía Rocha con el Cártel de Sinaloa según la acusación del Departamento de Justicia de EU?

Según EU, desde su elección como gobernador, Rocha Moya se ha reunido con Los Chapitos. (Foto: Cuartoscuro)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles 29 de abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y exfuncionarios de esa entidad de narcotráfico y tener relación con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, indica un comunicado.

Agregó que el mandatario sinaloense enfrentaría cadena perpetua por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.

“El Cártel de Sinaloa es una despiadada organización criminal que ha inundado a esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal de Estados Unidos, Jay Clayton.

¿Cuál es la relación de Rubén Rocha con el Cártel de Sinaloa?

Según la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos,el gobernador y las otras nueve personas señaladas están estrechamente alineados con Los Chapitos, fracción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien continúa encarcelado en aquel país.

“Los acusados han operado en todos los niveles de gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa, y cada uno abusó de sus cargos de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de Los Chapitos”, aseguró en su comunicado.

Detalló que el gobernador Rubén Rocha Moya fue electo en el cargo el 1 de noviembre de 2021 luego de que presuntamente Los Chapitos lo ayudaran a ganar la elección mediante, entre otras cosas, el secuestro e intimidación de sus rivales.

“A cambio, tanto antes como después de asumir la gubernatura, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con Los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos y, ya como gobernador, ha permitido que operen con impunidad en Sinaloa”, explicó.

Acusó que la investigación deja al descubierto que el Cártel de Sinaloa, y otras organizaciones de narcotráfico como esta, “no operarían con tanta libertad o éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que están en su nómina”.

“El respaldo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar”, aseveró.

El Departamente de Justicia estadounidense insistió en que esto cargos buscan enviar un mensaje claro a todos los funcionarios en el mundo que colaboran con narcotraficantes: “Sin importar su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

¿A qué otros políticos acusó EU de nexos con el Cártel de Sinaloa?

El Cártel de Sinaloa fue designado como grupo terrorista por autoridades de EU el año pasado, al igual que otros cárteles mexicanos.

La acusación formal incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, a/k/a ‘Cholo’, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, todos señalados por delitos de tráfico de drogas y armas.

En tanto, Juan Valenzuela Millán también es señalado por “delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”.