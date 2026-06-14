Como Carlos Manzo: Alcalde ejecutado en Oaxaca había pedido protección oficial

Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amititlán, había solicitado protección de las autoridades tras reportar un ataque en su contra el 11 de mayo. (Especial)

7 meses y 10 días después del asesinato de Carlos Manzo, la historia parece repetirse en Oaxaca: el alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, que había pedido protección de las autoridades, fue asesinado por un grupo armado.

“Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida. Durante una mesa regional de seguridad el 11 de mayo, solicitó protección (...). Esos escoltas nunca llegaron”, señaló un comunicado del Partido Acción Nacional (PAN) tras darse a conocer la noticia.

Días después de esa advertencia, Bravo Martínez denunció una agresión en carretera; sin embargo, no trascendió que contara con medidas de protección.

El incidente ocurrió el 22 de mayo, cuando un comando interceptó el vehículo en el que viajaba el alcalde de San Miguel Amatitlán. Los agresores lo obligaron a bajar de la unidad junto con su equipo de trabajo y posteriormente los golpearon.

Ahora el caso de Bravo recuerda al del alcalde de Uruapan, asesinado frente a su hijo en plena celebración de Día de Muertos.

El homicidio de Carlos Manzo cobró notoriedad debido a que hasta por cinco ocasiones antes de su asesinato había señalado las amenazas que recibía. Fotografías de los meses que duró su gestión lo muestran vistiendo con un chaleco antibalas.

Joel Bravo Martínez, de 53 años, ganó las elecciones en el municipio de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, bajo la coalición PAN-PRI-PRD en 2024.

“Este asesinato exhibe la irresponsabilidad y la indiferencia de las autoridades estatales frente a una amenaza que había sido denunciada oportunamente”, añadió Acción Nacional.

¿Quién cuidaba a Carlos Manzo?

El 11 de noviembre, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), negó que el protocolo de seguridad implementado por la Guardia Nacional hubiera fracasado al proteger a Carlos Manzo el 1 de noviembre.

Trevilla Trejo señaló que la responsabilidad de los hechos corresponde a dependencias municipales, ya que Manzo confió más en la policía local para encargarse de su seguridad que en los elementos federales.

Meses después, las investigaciones arrojaron que las escoltas del alcalde de Uruapan formaban parte de un

El 10 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán difundió la ficha de búsqueda y una recompensa para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército Mexicano y exjefe de escoltas de Carlos Manzo.

Jiménez Miranda sería propietario del arma que habría utilizado Ubaldo ‘N’., identificado por las autoridades como presunto autor material del homicidio.

Violencia política en Oaxaca

La organización Data Cívica, que mantiene un registro de violencia política en el país, documentó que Oaxaca, del 1 de enero de 2018 al 16 de mayo de 2026, ha tenido 196 víctimas de violencia política, en delitos que van desde las amenazas, el secuestro de autoridades o familiares de candidatos, hasta atentados y asesinatos.

Durante la administración actual, del 1 de enero de 2025 al 12 de junio de 2026, Data Cívica registra 47 hechos de violencia política en el estado, entre los que destaca: