⁠Los mariscos que conquistaron a Carlos Slim: Así es Los Zarandeaditos, el restaurante que visitó el magnate

El menú de Los Zarandeaditos también incluye distintas preparaciones de mariscos, como molcajetes, parrilladas y torres pensadas para compartir. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Camarero, prepárame un pescado bien zarandeado, que hoy me siento como magnate dueño de Telmex. Si quieres saborear los manjares que come el hombre más rico de México, será mejor que hagas una visita a Nayarit y pruebes los platillos de Los Zarandeaditos, restaurante de mariscos que visitó Carlos Slim junto a su familia en mayo de 2025.

El propio restaurante compartió en sus redes sociales fotografías en las que se observa al empresario entrarle a una mojarra bien preparada, acompañada de unas limonadas.

El nombre de este restaurante, que cuenta con 4 sucursales en Nayarit, hace referencia a una técnica tradicional que consiste en abrir el pescado en mariposa, colocarlo sobre una rejilla y cocinarlo lentamente sobre brasas, mientras se mueve de forma constante para lograr una cocción uniforme.

¿Cómo fue la visita de Carlos Slim a Los Zarandeaditos?

Carlos Slim visitó Los Zarandeaditos el 2 de mayo de 2025, cuando acudió acompañado por varios integrantes de su familia a la sucursal de Compostela.

El propio restaurante compartió imágenes del encuentro y publicó un mensaje de agradecimiento en el que destacó el privilegio de recibir al empresario.

“Tuvimos el honor de recibir al Sr. Carlos Slim y a su distinguida familia. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio poder brindarles nuestra atención y compartir con ustedes la experiencia que con tanto cariño y esfuerzo construimos día a día”, escribió el establecimiento en sus redes sociales.

Las fotografías muestran a Slim sentado alrededor de una mesa repleta de especialidades de la casa, entre ellas pescado zarandeado, mariscos y bebidas.

La marisquería de Los Zarandeaditos tiene un ambiente relajado y familiar. Cuenta con un salón amplio para recibir desde parejas hasta grupos grandes, donde es común ver a familias y amigos compartir platillos al centro de la mesa.

Su decoración está inspirada en la costa de Nayarit. Murales coloridos, ilustraciones relacionadas con el mar, detalles tropicales y una combinación de tonos vivos le dan identidad al establecimiento, mientras que las mesas de madera y los amplios espacios buscan recrear la experiencia de comer junto al mar.

La cocina gira alrededor del tradicional pescado zarandeado, una de las recetas más emblemáticas del estado. El pescado se marina con la receta de la casa y se cocina lentamente sobre brasas, las mismas que se utilizan para preparar camarones, pulpo y salmón.

El restaurante complementa su propuesta con una extensa carta de bebidas que incluye micheladas, cantaritos, margaritas, coctelería, cervezas, vinos, tequilas, whisky y opciones sin alcohol.

Carlos Slim [Fotografía. Los Zarandeaditos/redes sociales]

¿Qué puedes comer en Los Zarandeaditos y cuánto cuesta?

La carta está dedicada casi por completo a los mariscos frescos del Pacífico mexicano. El pescado zarandeado es la especialidad más representativa, aunque el menú también reúne recetas tradicionales de Nayarit con preparaciones propias que combinan ingredientes como camarón, pulpo, salmón, marlín y callo de hacha.

Entre las creaciones más llamativas aparecen el Pulpo a la Isabella, preparado con una salsa especial a base de chile de árbol; los Camarones Momia, rellenos de marlín y queso manchego envueltos en tocino; el Camarón al Coco, acompañado con salsa de mango y habanero; y la Piña Rellena, gratinada con mariscos y queso fundido.

El menú de Los Zarandeaditos también incluye distintas preparaciones de mariscos, como molcajetes, parrilladas y torres pensadas para compartir.

Además de las especialidades, el restaurante ofrece una amplia variedad de platillos de mariscos, como ceviches, aguachiles, tostadas, tacos zarandeados y empanadas.

¿Cuáles son los precios del menú de Los Zarandeaditos donde comió Carlos Slim?

Si tú también quieres vivir la experiencia de disfrutar los mariscos que come uno de los hombres más ricos del mundo, junto a Elon Musk, Larry Page, Mark Zuckerberg y otros magnates, acá te dejamos un listado de los precios del menú de Los Zarandeaditos.

Especialidades

Pescado zarandeado (kilo): 395 pesos

Chicharrón de pescado: 200 pesos

Camarones zarandeados: 210 pesos

Salmón zarandeado: 230 pesos

Pulpo zarandeado: 280 pesos

Arrachera: 220 pesos

Medallón de camarón: 230 pesos

Pulpo a la Isabella: 270 pesos

Sopa de mariscos: 280 pesos

Piña rellena: 280 pesos

Cordon Fish: 280 pesos

Camarones a la cazuela: 290 pesos

Ceviches

Desde 120 hasta 265 pesos

Aguachiles

Desde 190 hasta 290 pesos

Tacos zarandeados

Desde 30 hasta 60 pesos por pieza.

Tostadas

Desde 60 hasta 115 pesos

Cocteles

Desde 120 hasta 205 pesos

Molcajetes

Desde 260 hasta 320 pesos

Parrilladas

Capital Cora: 910 pesos

Arrachera: 800 pesos

Zarandeada: 910 pesos

Mixta: mil 50 pesos

Salmón zarandeado: mil 280 pesos

Parrillada “Los Zarandeaditos”: 2 mil 300 pesos

Hamburguesas

Desde 130 hasta 190 pesos

Postres

Desde 55 hasta 95 pesos

Actualmente, el restaurante Los Zarandeaditos cuenta con cuatro sucursales en Nayarit, que se encuentran en: Compostela, Tepic, Ahuacatlán e Ixtlán del Río.