¿Cuánto cuesta comer en Mariscos Compa Cata, el restaurante del exjugador de Cruz Azul Julio César Domínguez?

Joel Huiqui ya probó los aguachiles y los ceviches del ‘Cata’. Julio César Domínguez es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Cruz Azul, quien finalizó recientemente su carrera como central del Atlético de San Luis. Sin embargo, ya empezó a sentar sus primeros cimientos en la gastronomía con su restaurante Mariscos Compa Cata.

El establecimiento, ubicado en San Luis Potosí, abrió sus puertas en abril de 2025 y rápidamente comenzó a llamar la atención por un concepto poco común para una marisquería, con una propuesta que recuerda a negocios populares como Mi Compa Chava en la CDMX.

Desde el logotipo hasta los nombres de sus platillos, prácticamente todo gira alrededor del futbol, sin dejar de lado una propuesta culinaria basada en mariscos estilo Sinaloa con influencias de Chiapas, estado donde nació el excentral de la ‘Máquina’.

¿Cómo es Mariscos Compa Cata, el local de Julio César Domínguez?

El restaurante Mariscos Compa Cata se encuentra en la capital potosina y apuesta por un concepto completamente inspirado en el futbol. El local está adornado con algunas de las playeras que ha coleccionado el defensor de Cruz Azul a lo largo de su carrera.

En sus paredes destacan los jerseys de Gerardo Torrado y de Christian ‘El Chaco’ Giménez, correspondientes a su etapa en el conjunto cementero. También se exhibe una playera del propio ‘Cata’ con la Selección Mexicana, con el dorsal 4, además de otras camisetas de compañeros del actual jugador del Atlético de San Luis.

El logotipo de la marisquería es un pulpo que sostiene un balón de futbol, una imagen que resume el concepto del lugar. Esta identidad se refuerza en el menú y en los nombres de los platillos, donde aparecen frases como “El Mundial de los Sabores”, “El sabor que juega en Primera División”, “Sabor en el área”, “De la red al plato” y “La estrategia perfecta para tu paladar”, elementos que acompañan la experiencia desde el primer contacto con la carta.

Desde que abrió sus puertas en 2025, el restaurante del ‘Cata’ Domínguez ha sido visitado por excompañeros de Cruz Azul como Joel Huiqui, actual entrenador de la ‘Máquina’, así como José Joaquín Martínez, mejor conocido como el ‘Shaggy’ Martínez, el exfutbolista del América Diego Valdés y el seleccionado mexicano Francisco ‘Maza’ Rodríguez.

La propuesta gastronómica combina recetas típicas de la cocina sinaloense con algunos sabores de Chiapas, un homenaje a la tierra natal de Julio César Domínguez.

¿Quién es Julio César ‘Cata’ Domínguez, el exdefensa del Cruz Azul?

Julio César Domínguez nació el 8 de noviembre de 1987 en Arriaga, Chiapas. Debutó con Cruz Azul en 2006 y durante 17 años defendió la camiseta celeste hasta convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la historia del club.

Durante su paso por ‘La Máquina’ conquistó la Liga MX en el Guardianes 2021, con lo que rompió la racha de 23 años en la que el conjunto cementero se mantuvo sin ser campeón del futbol mexicano.

El ‘Cata’ Domínguez también consiguió con Cruz Azul una Liga de Campeones de la Concacaf, una Copa MX, un Campeón de Campeones, una Leagues Cup y una Supercopa MX. Además, representó a México en la Copa América de 2015 y en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2023.

En 2023 inició una nueva etapa con el Atlético de San Luis, equipo con el que continúa su carrera profesional, mientras impulsa proyectos personales fuera de las canchas.

¿Qué platillos se pueden disfrutar en el restaurante Mariscos Compa Cata?

El menú de Mariscos Compa Cata ofrece una amplia variedad de mariscos con distintas preparaciones. Uno de los apartados principales es el de aguachiles, que se presentan en versiones verde, rojo, combinado, mixto, de robalo y de atún, todos elaborados con mariscos frescos marinados en limón, chile y acompañados con vegetales.

Otra de las especialidades son los ceviches, elaborados con camarón crudo o cocido, pescado, atún o una combinación de mariscos. De igual forma, ofrece una versión con mango y habanero, además del Ceviche Cata Especial, una de las recetas distintivas de la casa.

Para quienes prefieren una preparación más tradicional, el restaurante sirve cócteles de camarón, pulpo y ostión, así como combinaciones entre estos mariscos en distintas presentaciones.

Los platillos fuertes incluyen filetes de pescado preparados a la mantequilla, al mojo de ajo, empanizados, empapelados y una versión especial acompañada con pulpo y camarones adobados.

La carta de Mariscos Compa Cata también ofrece distintas recetas de camarones, entre ellas al mojo de ajo, empanizados, a la diabla, mantarraya, zarandeados y roca, mientras que el pulpo puede pedirse al ajillo, al mojo de ajo, zarandeado o a las brasas.

¿Cuánto cuesta comer en Mariscos Compa Cata?

Con esta oferta, el consumo promedio por persona ronda entre 300 y 400 pesos, aunque la cuenta puede aumentar si se eligen especialidades para compartir.

Si un día te das una vuelta por la capital potosina y quieres disfrutar de unos buenos mariscos, acá te dejamos un listado de precios que se ofrecen en el restaurante Mariscos Compa Cata:

Tostadas

Camarón cocido: 95 pesos

Aguachile: 110 pesos

Mixta: 110 pesos

Hat-Trick: 130 pesos

Atún especial: 130 pesos

Charly Rodríguez: 130 pesos

Aguachiles

Rojo y/o verde: 250 pesos

Mixto: 255 pesos

De robalo: 270 pesos

De atún: 300 pesos

Ceviches

Camarón crudo o cocido: 195 pesos

Pescado: 195 pesos

Atún: 195 pesos

Mango con habanero: 195 pesos

Cócteles

Camarón: 175 pesos (mediano) y 200 pesos (grande)

Camarón con ostión: 175 pesos (mediano) y 200 pesos (grande)

Pulpo: 175 pesos (mediano) y 200 pesos (grande)

Camarón con pulpo: 190 pesos (mediano) y 220 pesos (grande)

Especialidades

Botana Cata Domínguez: 350 pesos

Botana Larry Hernández: 385 pesos

Ceviche Locos por los Mariscos: 385 pesos

Aguachiles Nuevos Rebeldes: 385 pesos

Torre de Mariscos: 385 pesos

Molcajete Culiacán: 560 pesos

Filetes

A la mantequilla: 220 pesos

Al mojo de ajo: 220 pesos

Empanizado: 220 pesos

Empapelado: 220 pesos

Especial con pulpo y camarones adobados: 290 pesos

Camarones

Al mojo de ajo: 240 pesos

Empanizados: 240 pesos

A la diabla: 250 pesos

Mantarraya: 260 pesos

Zarandeados: 280 pesos

Roca: 280 pesos

Pulpo

Al mojo de ajo: 295 pesos

Al ajillo: 295 pesos

Zarandeado: 295 pesos

A las brasas: 295 pesos

Tacos y caldos

Empanada de camarón: 50 pesos

Pescadillas (3 piezas): 99 pesos

Gringa Cata: 145 pesos

Tacos California (2 piezas): 170 pesos

Tacos gobernador (3 piezas): 180 pesos

Caldo de camarón: 195 pesos

Tacos de marlín (3 piezas): 195 pesos

Actualmente, Mariscos Compa Cata se encuentra en Avenida Cuauhtémoc 1490, colonia Cuauhtémoc, San Luis Potosí. Sin embargo, Julio César ‘Cata’ Domínguez no ha descartado la opción de expandir su marisquería a otras ciudades, como la Ciudad de México, aunque actualmente solo cuenta con una sucursal en la capital potosina.