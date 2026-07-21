¿Vacaciones de verano en CDMX? Todo lo que debes saber de las 8 albercas en la GAM para darte un ‘chapuzón’

Las albercas habilitadas en la GAM estarán disponibles durante más de un mes.

¿'Acapulcazo’ para las vacaciones de Verano? ¡No! Lo de hoy son las ocho albercas que habilitó la alcaldía Gustavo A. Madero para que las familias vayan a echarse un ‘chapuzón’ a partir de este miércoles 22 de julio.

La alcaldía presentó las locaciones de las albercas para que durante más de un mes las familias disfruten de las vacaciones de verano sin salir de la Ciudad de México.

Además, presentó los requisitos, horarios y detalles, a fin de que sepas qué cosas pueden ingresar y cuáles no.

Vacaciones de verano 2026: ¿Dónde están las albercas de la GAM y en qué horarios abren?

Las albercas en la GAM habilitadas para las vacaciones de verano estarán abiertas del 22 de julio al 28 de agosto, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Dichas albercas se encuentran en estos sitios de la GAM:

Centro Deportivo Rosendo Arnaiz

Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac.

Esta alberca ofrece además gimnasio de box, biblioteca, canchas y auditorio.

Centro Deportivo Leona Vicario

Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón.

Además de la alberca, hay gimnasio de box, canchas de futbol y de basquetbol.

Deportivo Margarita Maza de Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas 492, colonia Lázaro Cárdenas 1era sección.

Cuenta con alberca, además de clases de natación.

Deportivo Nueva Atzacoalco

Avenida Ingeniero Eduardo Molina 314, colonia Nueva Atzacoalco.

Además de la alberca, hay cancha de futbol y de basquetbol.

Centro Integral de Desarrollo Humano José Emilio Pachecho

Periférico, esquina con Ricardo Flores Magón S/N, colonia Atzacoalco CTM.

Además de alberca, hay servicios culturales, como conciertos y presentaciones de danza.

Deportivo Aquiles Serdán

Puerto Ensenada, colonia Casas Alemán.

Ofrece alberca e instalaciones deportivas.

Ciudad Deportiva Carmen Serdán

Av. Estado de México #200, colonia Loma La Palma.

Ofrece alberca y diversas canchas deportivas.

Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla

Avenida 517 S/N, pueblo de San Juan de Aragón.

Cuenta con alberca e instalaciones deportivas.

Requisitos para entrar a las albercas de la GAM en las vacaciones de verano

Lo primero que debes saber es que las albercas de la GAM habilitadas para las vacaciones de verano son gratuitas.

Con ello, el acceso para niños y adultos está permitido, aunque debes cumplir con ciertos requisitos: