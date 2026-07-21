Estrena casa en 2026: Abre registro de Vivienda para el Bienestar en 26 estados; así puedes inscribirte

El trámite para obtener una casa a través de de Vivienda para el Bienestar es completamente gratuito.

Si estás buscando comprar una casa, pero no cuentas con un crédito de Infonavit o Fovissste, esta puede ser tu oportunidad. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió el registro para una nueva convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar, con el que busca beneficiar a personas de bajos ingresos mediante la construcción y entrega de viviendas en distintas regiones del país.

El proceso de inscripción estará disponible en 26 estados de México y se realizará únicamente de manera presencial. Si cumples con los requisitos, podrás acudir a uno de los módulos habilitados por la Conavi para solicitar tu incorporación al programa.

La dependencia recordó que este trámite es completamente gratuito, por lo que pidió a la población mantenerse alerta ante posibles fraudes o supuestos gestores que prometan asegurar un lugar a cambio de dinero.

¿Quiénes pueden registrarse a Vivienda para el Bienestar 2026?

El programa está dirigido principalmente a personas mayores de edad que necesitan una vivienda y que actualmente no tienen acceso a un crédito hipotecario. Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

No ser propietario de una vivienda.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste u otro organismo de vivienda.

Tener ingresos familiares de hasta aproximadamente 17 mil 800 pesos mensuales .

. Vivir en alguno de los municipios donde se desarrollarán los proyectos de Vivienda para el Bienestar.

Además, la Conavi informó que se dará prioridad a grupos considerados vulnerables, como madres solteras, personas adultas mayores, personas con discapacidad e integrantes de comunidades indígenas.

¿Cómo registrarse al programa Vivienda para el Bienestar?

El registro permanecerá abierto del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 y deberá realizarse de manera presencial en los módulos instalados por la Conavi.

Para completar el trámite es necesario presentar lo siguiente:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP del solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio .

. Comprobante de ingresos.

Documentación de la pareja, en caso de matrimonio o concubinato .

. Certificado médico expedido por una institución pública si algún integrante de la familia tiene una discapacidad permanente.

Una vez entregados los documentos, la Conavi verificará que los solicitantes cumplan con los criterios establecidos antes de integrarlos al padrón de beneficiarios.

¿Dónde están los módulos de Vivienda para el Bienestar?

Los módulos de registro de Conavi se instalarán únicamente en los municipios donde se desarrollarán los proyectos habitacionales. En esta etapa, estarán distribuidos en los siguientes 26 estados:

Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila de Zaragoza Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Nayarit Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

La Conavi dará a conocer las sedes y el calendario correspondiente a través de su plataforma oficial y de sus canales institucionales, por lo que recomienda consultar únicamente información publicada por la dependencia.

Conavi alerta por fraudes y falsos gestores

La Comisión Nacional de Vivienda advirtió que en los últimos días han circulado anuncios falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería que ofrecen registros, apartados o supuestas ventas de casas del programa.

Por ello, reiteró que ninguna persona puede cobrar por el trámite ni garantizar un lugar dentro del programa Vivienda para el Bienestar. El registro es gratuito y solo puede realizarse en los módulos oficiales habilitados por la dependencia. Si alguien solicita dinero para agilizar el proceso o promete una vivienda a cambio de un pago, se trata de un fraude.