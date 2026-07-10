Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este viernes 10 de julio. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este viernes 10 de julio.

Como es habitual en esta conferencia matutina, podría estar presente la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, para brindar información sobre la llegada de visitantes con corte a junio.

Los datos de organizaciones hoteleras sugieren que no se alcanzó la meta de turistas internacionales en el marco del Mundial 2026. En cambio, los empresarios incrementaron los precios para obtener una ganancia.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 9 de julio?

En la mañanera anterior, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que llevará la defensa de los connacionales en Estados Unidos del terreno diplomático al ámbito penal.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y con el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR), México presentará denuncias penales ante fiscalías estatales estadounidenses y el Departamento de Justicia contra quienes resulten responsables por la muerte de los paisanos a manos del ICE.

La mandataria refutó directamente al exembajador Ken Salazar, acusando una “falta de verdad” en sus declaraciones sobre la aeronave que trasladó a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos.

Finalmente, de cara a un escenario meteorológico adverso, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la formación de un fenómeno de El Niño “muy fuerte”.

Ante esto, Laura Velázquez, titular de Protección Civil, anunció que en un plazo aproximado de dos meses entrará en vigor un nuevo sistema de alertamiento temprano por huracanes a través de la telefonía celular.