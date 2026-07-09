¿Viene sequía para CDMX en 2027? Estos son los posibles efectos de ‘El Niño’ para México

El SMN indicó que ‘El Niño’ tendrá mayor intensidad en diciembre, por lo que habrá más lluvias en el norte del país a finales del 2026. (Cuartoscuro).

Tras el inicio de la temporada de huracanes y las fuertes lluvias reportadas en la Ciudad de México y otros estados del país, esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre las afectaciones del fenómeno ‘El Niño’.

Se trata de un evento climático, donde se calientan de manera irregular las aguas superficiales del océano Pacífico y que repercute en la formación de huracanes.

El SMN indicó que ‘El Niño’ tendrá mayor intensidad, por lo que habrá más lluvias en el norte del país a finales del 2026.

Otro efecto del fenómeno es que podría haber una sequía en el centro de nuestro país en 2027, pero Sheinbaum indicó que no se puede saber con exactitud la afectación, solo son pronósticos.

SMN prevé que ‘El Niño’ alcance categoría de ‘muy fuerte’ en noviembre: ¿Cuáles serán los efectos?

También, el SMN estimó que hay una probabilidad del 63 por ciento de que el fenómeno de ‘El Niño’ alcance la categoría de “muy fuerte” en el trimestre de noviembre de 2026 a enero de 2027.

“Veníamos de un año frío en 2025 y comenzamos a ver como en 2026 se calienta la superficie del mar y ahorita tenemos el registro de junio, donde vemos que ya se cruzó la línea donde se establece ‘El niño’ y las proyecciones son de que sí pudieramos llegar a revasar la línea de ‘El Niño’ muy fuerte o al menos estar más cerca”, detalló el SMN.

Agregó que esperan que con esa tendencia, justo en el pico de la temporada de lluvias, en septiembre y octubre, estemos alcanzando la fase de ‘El Niño’ ya muy fuerte y se llegará al pico en diciembre.

“Es decir, es un evento que es muy largo este sería ‘El Niño’ 2026-2027 porque abarca toda la temporada de lluvias, todo el verano, todo el invierno, toda la primavera del 27 y después ya empezará a disiparse”, explicaron.

‘El Niño’ en México: ¿Cómo afectará a nuestro país?

El primer efecto que se ve relacionado a la actividad de ‘El Niño’ es la actividad ciclónica. “Si estamos considerando que las temperaturas del océano Pacífico van a ser mucho más cálidas, esto es combustible para la actividad ciclónica y por eso es que estamos pronosticando o hay una correlación directa entre la cantidad de ciclónes tropicales que hay en el Pacífico”, detallaron

Agregaron que al ser más cálido, habrá más huracanes, pero esto ocasiona que los vientos del Caribe sean muy intensos y por eso la cantidad de ciclones tropicales en el Atlántico baja .

Por ello, va a estar mucho más activo el Pacífico con entre 18 y 21 sistemas tropicales y en el Atlántico entre 11 y 15.

Aclararon no quiere decir que todos estos cinclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa y otros probablemente se acerquen.

“No se puede decir ahorita cuánto nos va a pegar en México, solo que será mucho más activo”, concluyó el SNM.