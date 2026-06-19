¿Un aviso para México? El Niño ‘rostizará’ Europa y Francia se prepara para calor récord

La ola de calor en Francia amenaza con echar a perder los cultivos de trigo.

Una ola de calor en Europa se intensificará este fin de semana, impulsada por El Niño, lo que coloca a Francia en camino de alcanzar temperaturas récord.

La ola está siendo alimentada por un ‘domo’ de calor sobre Europa continental, que eleva las temperaturas a medida que el aire descendente se comprime cerca de la superficie.

Este fenómeno se ve reforzado por el intenso episodio de El Niño en desarrollo y por una masa de agua fría en el Atlántico Norte, factores que contribuyen a generar una ondulación en la corriente en chorro sobre el océano y a fortalecer la alta presión sobre Europa, explicó William Henneberg, meteorólogo de Commodity Weather Group.

“Esto es muy inusual”, afirmó, y agregó que es probable que este patrón persista y mantenga las temperaturas por encima de lo normal hasta principios de julio.

¿Dónde está el ‘domo’ de calor en Europa?

La cúpula de calor cubre gran parte de la región, aunque su núcleo se sitúa sobre Francia, donde los termómetros superaron los 40 grados centígrados el jueves 18 de junio. Se esperan temperaturas aún más elevadas en los próximos días y París podría batir un récord para junio el próximo lunes, según Vaisala.

El calor sofocante está alterando la vida cotidiana en Francia. Las escuelas cancelaron las celebraciones de fin de curso y una tormenta eléctrica retrasó 60 vuelos a última hora en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, informó la Agence France-Presse. El estado de los cultivos de trigo franceses se está deteriorando, mientras que la producción de energía de los reactores nucleares del país disminuirá la próxima semana.

Las altas temperaturas están poniendo a prueba la red energética europea, ya que se prevé que hogares y empresas utilicen los sistemas de aire acondicionado con tal intensidad que la demanda de refrigeración alcance máximos históricos, según un análisis de Vaisala y Commodity Weather Group.

Al mismo tiempo, Électricité de France (EDF) advirtió que los reactores que utilizan agua de refrigeración de los ríos Ródano y Garona podrían verse obligados a reducir su generación a medida que aumenten las temperaturas del agua. Esa restricción estacional, aplicada para evitar que las centrales descarguen agua excesivamente caliente, podría entrar en vigor tan pronto como el martes 23 de junio, según EDF.

Calor extremo en Francia obliga a cancelar corridas de trenes

El servicio meteorológico estatal Météo-France elevó a 53 el número de departamentos bajo alerta ámbar por calor extremo para el viernes.

La empresa ferroviaria SNCF canceló más de 70 servicios por temor a fallas en los sistemas de aire acondicionado, y los exámenes orales de fin de curso del bachillerato nacional fueron pospuestos para 4 mil 500 estudiantes de 84 centros educativos del oeste de Francia, según informó ICI.

Se prevé que este fenómeno meteorológico impulse un aumento de las temperaturas en España, Alemania y el Reino Unido, donde la ola de calor probablemente comenzará el domingo 21 de junio.

El calor y la falta de lluvias están secando la vegetación y elevando el riesgo de sequía en el Reino Unido, así como el peligro de incendios forestales en Francia y España, según los meteorólogos. Es probable que estas condiciones empeoren, ya que los modelos meteorológicos y los análisis de Vaisala apuntan a que las temperaturas inusualmente elevadas persistirán hasta julio.

Tres meses después del fin de las condiciones de sequía en el Reino Unido, la amenaza de una nueva sequía prolongada aumenta rápidamente en el sur de Inglaterra, donde se ha registrado cerca de 50 por ciento de las precipitaciones habituales de primavera, informó el viernes el Grupo Nacional contra la Sequía del gobierno británico.

Las autoridades han advertido sobre los crecientes efectos del calor en la salud, tanto durante el día como durante la noche. En muchas zonas de Europa se prevé que las temperaturas nocturnas permanezcan por encima de los 20 grados centígrados —las llamadas “noches tropicales”—, lo que puede incrementar la fatiga y las enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con afecciones médicas.