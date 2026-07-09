¿Quién avanzará a semifinales del Mundial 2026? Así están las probabilidades en cuartos de final

Los cuartos de final del Mundial 2026 ya están definidos y con ellos también comienza el último tramo del camino hacia el título, pero ¿qué selección tiene más posibilidades de levantar el trofeo el próximo 19 de julio?

Tras la eliminación de los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, además de selecciones como Brasil, Portugal y Colombia, únicamente ocho equipos permanecen en la carrera por la Copa Mundial 2026.

Además del rendimiento mostrado sobre la cancha, las casas de apuestas y distintos modelos estadísticos han actualizado sus proyecciones.

Cuartos de final del Mundial 2026: Fechas, horarios, dónde ver y favoritos

Argentina, Bélgica, Inglaterra, Francia, Marruecos, Noruega, España y Suiza son los sobrevivientes que clasificaron a cuartos de final del Mundial y ahora se enfrentan del 9 al 11 de julio.

¿Qué equipos tienen más probabilidades de ganar el Mundial 2026?

Francia aparece como el principal candidato para ser campeón del Mundial, según el consenso de varias casas de apuestas deportivas de Estados Unidos.

Las simulaciones del supercomputador de Opta coinciden: colocan a Francia como el equipo con mayores posibilidades de convertirse en campeón, mientras que España le quitó el segundo lugar a Argentina, la cual cayó en las estadísticas tras los octavos de final. En la fase de eliminatorias, la Albiceleste enfrentó victorias muy cerradas ante Cabo Verde y Egipto.

Argentina avanzó a cuartos de final de la Copa del Mundo. (Foto: EFE).

En las proyecciones de The Athletic —obtenidas mediante miles de simulaciones del torneo completo y un modelo estadístico—, Francia también aparece como favorita, aunque muestra una competencia más cerrada entre los cuatro principales aspirantes.

Noruega, Marruecos, Bélgica y Suiza buscan cambiar los pronósticos.

*** En el formato de apuestas estadounidenses, una cuota de +180 significa que una apuesta de 100 dólares generaría 180 dólares de ganancia, mientras que una cuota de 30-1 implica una ganancia de 300 dólares por cada 10 apostados.

Francia

Francia, conjunto dirigido por Didier Deschamps, busca su segundo campeonato en tres ediciones después del título de 2018 y el subcampeonato conseguido en 2022. Su principal figura es Kylian Mbappé, quien suma siete goles y además lidera las apuestas para quedarse con el Balón de Oro del torneo.

España

La selección de España llega invicta a cuartos de final y sin recibir goles en cinco partidos. El equipo cuenta con Lamine Yamal y Rodri como sus principales referentes. Además, el joven extremo cumplirá 19 años durante el torneo.

Argentina

Argentina, vigente campeona del mundo busca convertirse en la primera selección que defiende con éxito el título desde Brasil en 1962. Lionel Messi lidera el ataque sudamericano y acumula ocho goles en esta edición, además de ser el máximo goleador histórico en los Mundiales con 21 anotaciones.

Inglaterra

Tras eliminar a México en octavos de final, la selección de Inglaterra persigue su primer gran título desde el Mundial de 1966, con Harry Kane y Jude Bellingham como principales figuras.

México cayó ante Inglaterra 3-2 en el Azteca. (Fotografía. Xinhua)

Noruega

Noruega disputa su primer Mundial desde 1998 y nunca había alcanzado esta instancia. El protagonismo de Erling Haaland y Martin Odegaard ha permitido a la selección nórdica instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Marruecos

Después de convertirse en Qatar 2022 en la primera selección africana y árabe que alcanzó unas semifinales mundialistas, Marruecos busca repetir la hazaña. El capitán Achraf Hakimi y el portero Bono encabezan al equipo.

Bélgica

En octavos de final, Bélgica sorprendió al eliminar a Estados Unidos —selección envuelta en un escándalo por la intervención del presidente Donald Trump para que le quitaran una tarjeta roja a Folarin Balogun— y ahora enfrentará a España. El equipo mantiene como referentes a Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

Suiza

Suiza es la que menos probabilidades tiene. Disputará unos cuartos de final mundialistas por primera vez en 72 años. Sus principales figuras son Granit Xhaka y Johan Manzambi.

¿Quiénes son los favoritos para el Balón de Oro del Mundial?

Además del título colectivo, también se mantiene abierta la disputa por el reconocimiento al mejor jugador del torneo.

De acuerdo con varias casas de apuestas, Kylian Mbappé encabeza las proyecciones tras marcar siete goles, mientras que Messi lidera la carrera por la Bota de Oro con ocho anotaciones.

Con información de AP.